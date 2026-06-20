Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп розкритикував адміністрацію Байдена за надання Україні $350 млрд без оплати зі сторони Європи

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Трамп розкритикував адміністрацію Байдена за надання Україні $350 млрд без оплати зі сторони Європи
Трамп: Все, що потрібно було зробити – сказати (європейцям – Главком) просто заплатіть нам, просто заплатіть нам
фото: AP

Дональд Трамп роздратований тим, що попереднє керівництво США не вимагало від європейських країн оплачувати озброєння для України  

Дональд Трамп під час виступу на військово-повітряній базі «Ендрюс» знову піддав критиці адміністрацію Джо Байдена за рішення виділити Україні $350 млрд. Про це пише «Главком».

Американський лідер висловив невдоволення тим, що попереднє керівництво США навіть не вимагало від європейських країн оплачувати озброєння, яке постачалося, хоча, на його переконання, Європа мала за це платити. Трамп зазначив, що для цього потрібно було лише звернутися до європейців із вимогою компенсувати витрати за використання американської армії, проте ніхто цього не зробив.

Президент США поділився, що під час нещодавніх вихідних безпосередньо запитав європейських лідерів, чому вони не заплатили, на що отримав відповідь, що до них із таким проханням ніхто не звертався. Трамп наголосив, що Сполучені Штати надали величезну суму в $350 млрд на літаки та різноманітні види озброєння.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп в інтерв'ю Axios висловив думку, що повномасштабна війна в Україні могла б завершитися в перший же день, якби не прорахунок російського генерала, який наказав спрямувати танки на Київ через болотисту місцевість. 

За словами американського лідера, військова техніка окупантів застрягла у багнюці, наче в хитких пісках, і втратила можливість рухатися, що свідчить про високі ризики будь-яких воєнних дій. Трамп вважає, що якби командування обрало рух безпосередньо бетонною трасою, російські війська дісталися б української столиці за чотири години, і Україна не змогла б цьому завадити. 

До слова, президент США Дональд Трамп під час однієї із закритих нарад у Білому домі зробив неоднозначну заяву про Україну. Висловлювання американського лідера оприлюднили журналісти The New York Times Меггі Габерман та Джонатан Свон у своїй новій книзі «Regime Change». 

За словами авторів книги, під час зустрічі високого рівня в Овальному кабінеті Трамп заявив: «Я не великий фанат України. За винятком їхніх жінок. Вони постійно перемагають на конкурсі «Міс Всесвіт».

Теги: США Джозеф Байден Європа Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін отримав дедлайн. Чому літо може стати найнебезпечнішим етапом війни
Путін отримав дедлайн. Чому літо може стати найнебезпечнішим етапом війни
22 травня, 12:02
Блокування Вашингтоном членства України в НАТО може стати тут серйозною перешкодою
США згортають НАТО? Європа отримала тривожний сигнал
29 травня, 12:52
Дональд Трамп провів для журналістів екскурсію
Трамп розкрив унікальні деталі нової бальної зали Білого дому
20 травня, 12:55
Верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї заявив про втрату США колишнього впливу в регіоні
Верховний лідер Ірану пригрозив США новими проблемами у Перській затоці
26 травня, 13:24
Посольство США зробило заяву про свою роботу в Києві
Чи буде евакуація дипломатів з Києва? Посольство США дало чітку відповідь
28 травня, 10:54
Спецпредставник Путіна Кирило Дмитрієв заявив про угоду про будівництво тунелю Трампа-Путіна
Кремль анонсував угоду зі США. Москва взялася за тунель між Аляскою та Чукоткою
4 червня, 19:24
Масована атака на Україну, США та Іран оголосили про угоду: головне за ніч 15 червня
Масована атака на Україну, США та Іран оголосили про угоду: головне за ніч 15 червня
15 червня, 05:33
Віцепрезиден США Джей Ді Венс відверто заявив про суперечності з Ізраїлем через Іран
Віцепрезидент США назвав головну мету Вашингтона в Ірані
9 червня, 08:18
Трамп: Я попросив Сі, сказав, що був би дуже вдячний, якби він не втручався. І він був чудовий
Трамп назвав Сі Цзіньпіна одним із найвеличніших лідерів
Вчора, 23:37

Політика

Трамп розкритикував адміністрацію Байдена за надання Україні $350 млрд без оплати зі сторони Європи
Трамп розкритикував адміністрацію Байдена за надання Україні $350 млрд без оплати зі сторони Європи
Верховний суд Угорщини залишив президента без юридичного захисту від відставки
Верховний суд Угорщини залишив президента без юридичного захисту від відставки
«Не тих б'єш»: Кулеба нагадав Польщі про Муссоліні та Катерину ІІ
«Не тих б'єш»: Кулеба нагадав Польщі про Муссоліні та Катерину ІІ
«Мають 60 днів»: Трамп пригрозив Ірану
«Мають 60 днів»: Трамп пригрозив Ірану
Трамп назвав Сі Цзіньпіна одним із найвеличніших лідерів
Трамп назвав Сі Цзіньпіна одним із найвеличніших лідерів
Трамп назвав помилку російського генерала причиною затяжної війни в Україні
Трамп назвав помилку російського генерала причиною затяжної війни в Україні

Новини

«Динамо» продало власного вихованця в «Харків»
Вчора, 14:17
Москва 2:0. На російську столицю знову летять дрони (відео)
Вчора, 13:35
Зеленський закликав лідерів Євросоюзу погодити відкриття наступних кластерів до кінця червня
Вчора, 11:22
Масований удар дронів по Москві: як висвітлювали російські телеканали
Вчора, 08:01
Атаку на нафтобазу в Гуково підтвердив осінт-аналітик: нові деталі
Вчора, 04:07
Жителі Підмосков'я після дронової атаки масово скаржаться на токсичні опади (фото)
18 червня, 14:38

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua