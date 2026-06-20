Трамп розкритикував адміністрацію Байдена за надання Україні $350 млрд без оплати зі сторони Європи

Трамп: Все, що потрібно було зробити – сказати (європейцям – Главком) просто заплатіть нам, просто заплатіть нам

Дональд Трамп роздратований тим, що попереднє керівництво США не вимагало від європейських країн оплачувати озброєння для України

Дональд Трамп під час виступу на військово-повітряній базі «Ендрюс» знову піддав критиці адміністрацію Джо Байдена за рішення виділити Україні $350 млрд. Про це пише «Главком».

Американський лідер висловив невдоволення тим, що попереднє керівництво США навіть не вимагало від європейських країн оплачувати озброєння, яке постачалося, хоча, на його переконання, Європа мала за це платити. Трамп зазначив, що для цього потрібно було лише звернутися до європейців із вимогою компенсувати витрати за використання американської армії, проте ніхто цього не зробив.

Президент США поділився, що під час нещодавніх вихідних безпосередньо запитав європейських лідерів, чому вони не заплатили, на що отримав відповідь, що до них із таким проханням ніхто не звертався. Трамп наголосив, що Сполучені Штати надали величезну суму в $350 млрд на літаки та різноманітні види озброєння.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп в інтерв'ю Axios висловив думку, що повномасштабна війна в Україні могла б завершитися в перший же день, якби не прорахунок російського генерала, який наказав спрямувати танки на Київ через болотисту місцевість.

За словами американського лідера, військова техніка окупантів застрягла у багнюці, наче в хитких пісках, і втратила можливість рухатися, що свідчить про високі ризики будь-яких воєнних дій. Трамп вважає, що якби командування обрало рух безпосередньо бетонною трасою, російські війська дісталися б української столиці за чотири години, і Україна не змогла б цьому завадити.

До слова, президент США Дональд Трамп під час однієї із закритих нарад у Білому домі зробив неоднозначну заяву про Україну. Висловлювання американського лідера оприлюднили журналісти The New York Times Меггі Габерман та Джонатан Свон у своїй новій книзі «Regime Change».

За словами авторів книги, під час зустрічі високого рівня в Овальному кабінеті Трамп заявив: «Я не великий фанат України. За винятком їхніх жінок. Вони постійно перемагають на конкурсі «Міс Всесвіт».