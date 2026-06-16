Трамп заснув на власному святі (відео)

Трамп задрімав під час турніру з бойових мистецтв

Президент США Дональд Трамп, який 14 червня відсвяткував ювілей, був запрошений на святковий турнір з нагоди свого дня народження. Однак під час заходу глава Білого дому заснув, що потрапило на камери та стало новим мемом у мережі. Про це розповідає «Главком».

У мережі завірусилося відео, коли Дональд Трамп святкував своє 80-річчя. На кадрах він сидить на трибуні під час турніру зі змішаних бойових мистецтв UFC Freedom 250, який влаштував його товариш Дейн Вайт. Захід відбувся у Білому домі. Тож клітку для боїв побудували на подвір'ї президентської резиденції.

Однак найбільше увагу мережі привернула не ця подія, а сам Трамп, який вкотре задрімав на публіці. На кадрах із відео можна побачити, як президент трохи нахилився убік та застиг на певний час, прикривши очі.

Зокрема, у коментарях під дописом користувачі не могли стримати своїх емоцій та залишали жартівливі коментарі про сплячого Трампа:

«Він боровся зі сном як міг, і сон переміг!»

«О так, він же так тяжко працює».

«Чому всі американські президенти сплять?»

«Пора на пенсію».

«Діду давно пора на пенсію, а не політикою займатися».

«Якби ви стільки сотень воєн закінчили, то ви всі теж так би втомилися і заснули».

Це не перший випадок, коли Дональд Трамп засинає під час важливих заходів. Наприклад, у листопаді 2025 року мережею почали ширитися фото, де президент США Дональд Трамп нібито спить під час засідання в Овальному кабінеті. Однак у Білому домі ці чутки заперечили.

Курйозний інцидент стався 6 листопада під час брифінгу щодо зниження цін на популярні ліки для схуднення. Цей виступ транслювали в прямому ефірі, де на поведінку глави Білого дому звернули увагу глядачі. На світлинах, що потім з’явилися в мережі, видно, як президент США час від часу заплющує очі та намагається їх відкрити.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп та голова UFC Дейна Вайт відвідали турнір змішаних єдиноборств UFC Freedom 250. Після появи лідера держави та керівника бійцівської організації на арені пролунав державний гімн Сполучених Штатів Америки. Після завершення урочистої частини Дональд Трамп та Дейна Вайт зайняли свої місця у залі для перегляду поєдинків. Бійцівський турнір приймає спеціально споруджена арена, розташована поруч із Білим домом у Вашингтоні.