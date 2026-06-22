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Єврокомісія прокоментувала ультиматум Зеленського Лукашенку

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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Єврокомісія прокоментувала ультиматум Зеленського Лукашенку
Речниця Єврокомісії прокоментувала вимогу президента Володимира Зеленського до Мінська прибрати ретранслятори
фото: Єврокомісія

Аннітта Хіппер: «Україна має право захищатися»

Речниця Європейської Комісії Анітта Хіппер заявила, що Білорусь продовжує допомагати РФ у веденні війни проти України, тож Київ має повноцінне право на самооборону. Як інформує «Главком», про це Анітта Хіппер сказала під час брифінгу.

Речниця Єврокомісії прокоментувала вимогу президента Володимира Зеленського до Мінська прибрати ретранслятори, встановлені на вишках поблизу українського кордону. За словами лідера України, ці пристрої використовуються для наведення російських дронів на цивільні об’єкти. Зеленський дав білоруській владі тиждень на демонтаж обладнання, попередивши, що у разі відмови Україна ліквідує його самостійно.

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На думку Хіппер, ця погроза Зеленського є цілком виправданою. Речниця нагадала, що Білорусь постійно здійснювала провокаційні дії проти ЄС: від порушення повітряного простору до використання міграційної кризи як інструменту тиску. 

«Білорусь продовжує сприяти російській військовій агресії проти України... Звичайно, Україна має право захищатися», – наголосила Хіппер зауважила, що такі цілком виправдані.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що Білорусь неодноразово отримувала сигнали від України щодо необхідності припинити допомогу Росії. Зокрема, йдеться про ретранслятори, які використовуються для координації ударів російських та іранських дронів по українській території. За словами глави держави, питання ретрансляторів існує вже давно і пов’язане з жертвами серед українців. Він наголосив, що білоруське керівництво було поінформоване про проблему через канали розвідки та силових структур.

Невдовзі після заяви Зеленського стало відомо, що російський агресор Володимир Путін і самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко найближчим часом проведуть зустріч. 

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Теги: Білорусь Олександр Лукашенко Єврокомісія Володимир Зеленський

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