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Зеленський доручив Буданову та його заступниками готувати щорічне послання до Ради

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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Зеленський доручив Буданову та його заступниками готувати щорічне послання до Ради
Щороку президент звертається із посланням до Верховної Ради
фото: Офіс президента України

Робоча група має підготувати проєкт звернення президента до парламенту про внутрішнє і зовнішнє становище України

Президент Володимир Зеленський доручив робочій групі на чолі з керівником Офісу президента Кирилом Будиновим підготувати щорічне послання президента до Верховної Ради до 1 грудня 2026 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відповідне розпорядження №75.

Робоча група має підготувати проєкт щорічного послання президента до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України. Керуватиме підготовкою цього проєкту глава Офісу президента Кирило Буданов. Заступником керівника і тим, хто відповідатиме за методичне та наукове забезпечення цього проєкту, призначено Олександра Богомолова – директора Національного інституту стратегічних досліджень.

У разі потреби Буданов може вносити зміни до персонального складу робочої групи. Державному управлінню справами доручено забезпечити фінансування витрат, пов'язаних із підготовкою проєкту послання.

Робоча група має у місячний строк визначитися зі структурою і графіком підготовки проєкту послання, змістом відповідних матеріалів, а також до 1 грудня 2026 року підготувати та подати на розгляд проєкт послання.

До складу робочої групи, крім Буданова, також ввійшли:

  • Сергій Кислиця – перший заступник керівника Офісу президента;
  • Ірина Верещук – заступниця керівника Офісу президента;
  • Ігор Жовква – заступник керівника Офісу президента;
  • Олена Ковальська – заступниця керівника Офісу президента;
  • Ігор Лисий – керівник Державного управління справами;
  • Віктор Микита – заступник керівника Офісу президента;
  • Ірина Мудра – заступниця керівника Офісу президента;
  • Павло Паліса – заступник керівника Офісу президента;
  • Олег Татаров – заступник керівника Офісу президента;

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про пропозиції до Бюджетної декларації на 2027-2029 роки, згідно з якими видатки на фінансування сектору безпеки і оборони України в державному бюджеті на 2027 рік становитимуть не менше 26% запланованого обсягу валового внутрішнього продукту (ВВП).

До слова, президент Зеленський провів детальні наради з дипломатичною командою, під час яких обговорювалася більшість дипломатичних заходів, які мають відбутися до серпня. Головна їхня мета – щоб Україна отримувала засоби ППО від партнерів.  

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Теги: Верховна Рада Володимир Зеленський Кирило Буданов

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