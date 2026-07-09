«Новий дух НАТО» замість «духу Анкориджу». Канцлер Німеччини зробив несподіване зізнання

Фрідріх Мерц заявив, що саміт в Анкарі перевершив його очікування, а союзники продемонстрували безпрецедентну єдність і новий рівень відповідальності

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що саміт НАТО в Анкарі став свідченням нового рівня єдності між союзниками та формування нового відчуття відповідальності європейських країн за безпеку Альянсу. За його словами, результати зустрічі перевершили очікування. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресконференцію німецького лідера

Під час підсумкової пресконференції після завершення саміту Мерц поділився особистими враженнями від перебігу зустрічі лідерів країн НАТО.

Канцлер звернув увагу на поведінку президента США Дональда Трампа, який, за його словами, протягом усього засідання уважно слухав представників усіх держав-членів Альянсу, зокрема й невеликих країн.

«Я хотів би… додати одне особисте спостереження. Президент Трамп був без винятку присутній протягом усього засідання і весь час залишався в залі. Я ще раз звернув увагу на те, що він уважно слухає також представників невеликих держав НАТО, дуже уважно сприймає те, що відбувається навіть у менших країнах-членах, і ставиться до цього з великою симпатією. У своєму заключному виступі він сказав фразу, яка мене особисто дещо здивувала, але й дуже потішила: «There is a feeling of love in the air» («У повітрі відчувається атмосфера взаємної прихильності» – ред.)», – зазначив Мерц.

За словами канцлера, саме ця атмосфера стала одним із головних результатів саміту. «Я б висловився ще точніше: у залі панувало не лише справжнє відчуття взаємної прихильності та спільної відповідальності, а й нове відчуття європейської відповідальності», – сказав глава німецького уряду.

Мерц також заявив, що результати саміту повністю виправдали його очікування. «Мої очікування від цього саміту в Анкарі справді були більш ніж виправдані. Я бачу, особливо з європейського боку, новий імпульс», – зазначив Мерц.

Канцлер додав, що приблизно третина учасників окремо відзначила роль Німеччини у зміцненні Альянсу. «Приблизно третина промовців окремо згадала роль федерального уряду і роль Федеративної Республіки Німеччина. Це показує, що наші зусилля, спрямовані на те, щоб разом з Канадою принести до НАТО новий дух, справді є успішними», – сказав він.

Нагадаємо, 7-8 липня в Анкарі відбувся саміт НАТО. Основними темами зустрічі стали збільшення оборонних витрат країн-членів Альянсу, посилення європейської складової безпеки та подальша підтримка України.