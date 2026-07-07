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Олена Зеленська на саміті НАТО: що одягла перша леді (відео)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Володимир і Олена Зеленські прибули на саміт НАТО
фото: Іnstagram.com/zelenskyy_official

Дружина Володимира зʼявилася перед камерами у діловому образі

Перша леді України Олена Зеленська разом із президентом Володимиром Зеленським прилетіла до Анкари на 36-й саміт НАТО. У мережі з'явилися кадри прибуття президентського подружжя до Туреччини. «Главком» розповідає, що перша леді одягла на захід.

Олена та Володимир Зеленські вийшли з літака, тримаючись за руки. Перша леді вбралася у стильний костюм гірчичного кольору. Він складався з прямих штанів та довгого жакета із золотими ґудзиками. Також дружина президента обрала туфлі на підборах із гострим носком гірчичного кольору.

Олена і Володимир Зеленські прибули до Анкари на 36-й саміт НАТО
Олена і Володимир Зеленські прибули до Анкари на 36-й саміт НАТО
фото: Володимир Зеленський/Facebook

Олена Зеленська завершила свій образ укладкою з легкими локонами, сережками та темними сонцезахисними окулярами.

Президент показався у чорному костюмі, в якому він зазвичай відвідує міжнародні заходи, зустрічі тощо. «Попереду важлива робота в Анкарі. Ми очікуємо на сильний і результативний саміт НАТО. Зараз потрібні рішення, які дадуть більше захисту нашим людям, більше можливостей для нашої оборони та ще сильнішу безпекову взаємодію між Україною, Європою та Америкою», – йдеться у дописі Володимира Зеленського.

Олена Зеленська у сережках від українського бренду
Олена Зеленська у сережках від українського бренду
фото: скриншот Іnstagram.com/olenazelenska_official

До слова, напередодні Олена Зеленська з президентом відвідала щорічну зустріч спільноти Superhumans – «Superhumans Reunion 2026». Для заходу вона обрала костюм шоколадного кольору, проте її образ доповнили особливі сережки.

Олена Зеленська на саміті НАТО: що одягла перша леді (відео) фото 1
фото: скриншот courabie.com

Це прикраси від бренду Courabie, які мають незвичну назву «Сережки-курочки». На офіційному сайті ці прикраси коштують близько 15 тис. грн.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прибув до Анкари для участі у саміті НАТО, де, як очікується, проведе переговори з президентом США Дональдом Трампом та іншими лідерами країн Альянсу.

Також «Главком» розповідав про головні заяви Володимира Зеленського на саміті НАТО в Анкарі. Глава держави заявив, що Україна щомісяця ліквідовує близько 30 тис. російських військових, причому переважно за допомогою дронів.

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Теги: саміт Володимир Зеленський Олена Зеленська перша леді стиль одяг

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