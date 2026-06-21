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Нічні удари по окупованому Криму. Президент назвав уражені об'єкти і пояснив їх значення

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Нічні удари по окупованому Криму. Президент назвав уражені об'єкти і пояснив їх значення
Президент зауважив, що уражень зазнали об’єкти по обидва боки Кримського мосту
фото: скриншот з відео

Зеленський: Тільки силу Росія розуміє, і наша далекобійна сила точно працює на мир

Уночі Сили оборони вдарили по воєнній логістиці, нафтовій галузі та протиповітряній обороні окупантів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Цієї ночі наші далекобійні санкції застосовувались по воєнній логістиці, нафтовій галузі та протиповітряній обороні окупантів. Все це справедливі відповіді на жорстокі російські удари проти наших людей. Я дякую воїнам СБУ, СБС, ГУР та ССО за успішну роботу на відстані близько 300 кілометрів від лінії фронту», – наголосив Зеленський.

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За словами Зеленського, уражень зазнали об’єкти по обидва боки Кримського мосту: морська логістика для перевезення нафти в Краснодарському регіоні і нафтобаза в тимчасово окупованій Керчі.

«Крім того, успішно уражено військову логістику, а також чотири радіолокаційні станції зі складу комплексів С-400 та два комплекси «Панцир». Вдячний усім нашим воїнам за влучність і професіоналізм. Тільки силу Росія розуміє, і наша далекобійна сила точно працює на мир. Слава Україні!», – додав глава України.

Нагадаємо, у ніч на 21 червня безпілотники атакували окупований Крим. Вибухи чули у Сімферополі, Керчі, Севастополі та інших містах.

Опісля нічної атаки в окупованому Криму повністю заборонили продаж пального цивільним. «Сьогодні, 21 червня, з 9:00 на кримських АЗС припинено продаж палива як за готівку та безготівковим розрахунком, так і за талонами для фізичних та юридичних осіб. Паливо продаватиметься лише державним службам, які забезпечують життєдіяльність та безпеку Республіки Крим», – йдеться у повідомленні Аксьонова.

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Теги: Крим Кримський міст війна Володимир Зеленський

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