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«Рамштайн»: головні тези Зеленського

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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«Рамштайн»: головні тези Зеленського
Президент наголосив, що Україна готує відповіді на російські атаки
фото: скриншот з відео

Зеленський підкреслив, що якщо Європа хоче мати найсильнішу армію, це можливо лише у довгостроковій співпраці з Україною

Президент Володимир Зеленський повідомив, що під час саміту G7 у Франції всі лідери «Великої сімки», і президент США Дональд Трамп, наголосили на необхідності завершення війни Росії проти України. Про це глава України заявив під час відкриття засідання контактної групи у форматі «Рамштайн», передає «Главком».

Зеленський наголосив, що Україна має інструменти, які є достатньо сильними, щоб змусити Росію рухатися до ситуації, коли дипломатія стане єдиним варіантом. Він також зазначив, що російський диктатор Володимир Путін робить ставку на ракетні удари, зокрема балістичні, тому Україні потрібні посилені антибалістичні спроможності.

За словами Зеленського, Україна та Німеччина роблять важливий спільний крок: сторони вже мають певні технології, а міністри оборони підписали відповідну угоду для поєднання цих можливостей. Президент додав, що Україна вдячна країнам, які ухвалили рішення зробити нові внески до програми PURL.

Глава України також заявив, що Росія завдала удару дронами по Києво-Печерській лаврі, яка є однією з найбільших християнських святинь, і підкреслив, що атаки на такі об’єкти є злочином проти людяності. Він зазначив, що Україна готує відповіді на російські атаки, і додав, що одну з таких відповідей уже можна було бачити у Московському регіоні.

До того ж президент сказав, що Росія вже стикається з дефіцитом пального та суттєвим падінням бюджетних доходів, а українські далекобійні удари серйозно порушують російську військову логістику. Водночас, за його словами, Путін не зупиняє війну, тому тиск має посилюватися.

Окремо Зеленський наголосив, що сьогодні українська армія є найсильнішою в Європі, яка здатна стримувати та протистояти повномасштабній агресії протягом тривалого часу, і додав, що після завершення війни це має зберігатися. Він також підкреслив, що якщо Європа хоче мати найсильнішу армію, це можливо лише у довгостроковій співпраці з Україною.

Основна мета «Рамштайну» – обговорення, синхронізація і прискорення надання військової допомоги, зброї та спорядження Україні. Тобто міністри оборони різних країн світу обговорюють, яку зброю надаватимуть Україні для прискорення закінчення війни. Також на зустрічах обговорюють питання, повʼязані з підтримкою нашої країни після перемоги та закінчення війни. Таку назву зустрічі отримали на честь проведення перших обговорень, які відбувалися на базі Повітряних сил США Рамштайн у німецькому місті Рамштайн-Мізенбах.

Раніше стало відомо, що Україна за підсумками засідання «Рамштайн» у квітні 2026 року отримає понад $5,5 млрд допомоги. Із них $4 млрд спрямують на ППО, ще більш ніж $1,5 млрд – на безпілотники. 

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Теги: війна озброєння Володимир Зеленський

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