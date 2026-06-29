Китай може втрутитися у мирні переговори

29 червня 2026 року самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко прибув до Пекіна, де провів офіційну зустріч з лідером КНР Сі Цзіньпіном

Найближчим часом Китай може увійти в переговорний процес по Україні

Каталізатором, як би це дивно не звучало, може стати надто серйозний тиск Путіна на Лукашенка.

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Те, з якою швидкістю Лукашенкові вдалося отримати дозвіл від Пекіна на термінову зустріч з Сі, лише підтверджує, що розмова Лукашенка та Путіна відбулася в дуже складній обстановці і, судячи з усього, Лукашенко сказав «Ні» на всі воєнні побажання зі сторони Володимира Путіна.

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Китай сьогодні, де-факто, заявляє що він стає головним протектором режиму Лукашенка і стає головним протектором білоруської державності.

Сі уже зробив заяву про те що він повністю підтримує державний суверенітет і незалежність Білорусі і це має стати червоною лінією для Володимира Путіна.

Китай, по суті заявив, що підтримує Лукашенка в тому, щоб той не надавав свою територію для того, щоб Путін розпочинав бойові дії як на території Європи, так і для повторення вторгнення в Україну зі сторони Білорусі.

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Судячи з усього, ми вперше стоїмо на порозі того що Китай увійде в переговорний процес по закінченню війни в Україні. Ця ситуація, яка відбувається зараз із Білоруссю та бажання росіян розширити війну на треті країни вкрай не подобається Китаю. Існує доволі висока ймовірність того що Китай справді розпочне більш активно входити в наш переговорний процес.

Думаю, що після візиту Лукашенка до Пекіна можуть активізуватися переговори, санкціоновані КНР, по лінії Мінськ-Вашингтон-Литва-Польща-Брюссель, щодо калійних добрив. А з іншої сторони, можуть активізуватися процеси по лінії Пекін-Вашингтон з приводу переговорів щодо України і щодо того як закінчувати війну та спільно почати тиснути на Кремль.

І в цьому контексті, повторю те що я говорив дуже багато місяців підряд: наша проблема полягає у тому, що ми взагалі не маємо контактів у КНР.