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Скандал з орденом. Глава польського уряду визнав: президент Навроцький потішив Путіна

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Скандал з орденом. Глава польського уряду визнав: президент Навроцький потішив Путіна
Туск: Завдання президентів Зеленського і Навроцького – знижувати емоції, а не підсилювати напруження
фото: Jack Taylor

Дональд Туск зазначив, що конфлікт Польщі та України радує Путіна та шокує союзників

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск критично відреагував на рішення польського президента Кароля Навроцького позбавити Президента України Володимира Зеленського найвищої державної нагороди Польщі – ордена Білого Орла. Про це пише «Главком».

Голова польського уряду наголосив, що будь-яке публічне протистояння між Варшавою та Києвом є деструктивним у нинішніх геополітичних умовах і грає виключно на руку країні-агресору.

У зв'язку з цим Туск закликав лідерів обох держав до розсудливості та припинення роздмухування дипломатичного конфлікту. «Завдання президентів Зеленського і Навроцького – знижувати емоції, а не підсилювати напруження. Лінія фронту проходить в іншому місці», – заявив прем'єр-міністр Польщі у соцмережі X.

Нагадаємо, президент Польщі Кароль Навроцький оголосив про рішення позбавити президента України Володимира Зеленського Ордена Білого Орла – найвищої державної нагороди Республіки Польща. Для набуття чинності рішення ще потребує контрасигнації прем'єр-міністра країни.

Як відомо, скандал між Києвом та Варшавою набирає обертів. Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба різко відреагував на заяви щодо можливого відкликання найвищої польської державної нагороди від Президента України Володимира Зеленського, назвавши подібні заяви проявом відвертого цинізму зі сторони Кароля Навроцького.

До слова, чинний міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив про відмову від Командорського хреста із зіркою ордена «За заслуги перед Польщею» на тлі рішення польського президента Кароля Навроцького позбавити президента України Володимир Зеленський Ордену Білого Орла. У своєму дописі Сибіга назвав рішення Варшави «стратегічною помилкою», яка, за його словами, грає на користь Росії. Він також зазначив, що Україна не прагнула цього конфлікту та висловив жаль через емоційні кроки польських політиків.

Теги: Володимир Зеленський Кароль Навроцький Дональд Туск Польща

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