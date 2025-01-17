Сі Цзіньпін провів телефонну розмову з Трампом

Трамп раніше заявляв, що вже мав контакти з главою Китаю Сі Цзіньпіном

Президент Китаю Сі Цзіньпін провів телефонну розмову з обраним президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє інформаційне агентство Xinhua.

Поки що подробиці розмови між главою Китаю і Трампом не повідомляються.

Раніше Дональд Трамп заявив, що вже мав контакти з главою Китаю Сі Цзіньпіном. Як наголосив республіканець, він і китайський лідер розмовляли через представників. За словами Трампа, політики порозуміються.

«Ми вже говорили. Ми говорили через їхніх представників. І я думаю, що у нас, ймовірно, все буде дуже добре, я прогнозую. Але ви знаєте, що це має бути вулиця з двостороннім рухом (йдеться про взаємні зобов'язання – «Главком»)», – каже Трамп, уточнивши, що Китай обкрадає США в економічному плані.

Водночас МЗС Китаю заявило, що надає «великого значення» висловлюванням Трампа, а також те, що Китай готовий сприяти стабільному, здоровому і стійкому розвитку економічних і торгівельних взаємин.

Як відомо, Трамп запросив главу Китаю Сі Цзіньпіна на свою інавгурацію, яка відбудеться 20 січня.

До слова, глава Китаю Сі Цзіньпін планує відправити на інавгурацію Трампа свого високопоставленого представника. Високопосадовець буде присутній на церемонії замість лідера Китаю. Посланець Сі Цзіньпін ймовірно матиме переговори з адміністрацією Трампа.