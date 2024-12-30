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Зеленський підписав закони про продовження податкових та митних пільг ще на рік

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Зеленський підписав закони про продовження податкових та митних пільг ще на рік
До закінчення воєнного стану також збережуться податкові пільги для національних фільмів, щоб підтримати українське кіно
фото: Офіс президента

Протягом 2025 року діятиме звільнення від митних платежів для складників, які імпортуються на виробництва боєприпасів і снарядів

Володимир Зеленський підписав закони про продовження податкових та митних пільг на 2025 рік. Це стосується також дронів та їхніх компонентів. Про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк.

Йдеться про законопроєкти, що вносять зміни у Податковий (№ 12266) та Митний (№ 12267) кодекси. Вони передбачають наступне:

  • протягом 2025 року діятиме звільнення від митних платежів для складників, які імпортуються на виробництва боєприпасів і снарядів;
  • продовжуються пільги на ввезення безпілотників, приладів нічного бачення, протидронових рушниць тощо. Ці пільги поширили й на компоненти для всіх БпЛА – наземних, водних безпілотних систем;
  • до 1 січня 2027 року відтермінували перехід на екостандарти Євро-6, що регулюють вміст шкідливих речовин у вихлопних газах. Вони мали б діяти вже з наступного року;
  • тепер неприбуткові організації зможуть надавати благодійну допомогу безпосередньо військовослужбовцям та членам їхніх сімей без ризику втратити статус. Також ввели пільги для працівників неприбуткових організацій — до 5% від доходу;
  • до закінчення воєнного стану збережуться податкові пільги для національних фільмів, щоб підтримати українське кіно;
  • оцінки для ринку вживаних авто скасують, а гральний бізнес повністю фіскалізують (тобто застосовуватимуть реєстратори розрахункових операцій).

До слова, згідно з проєктом, що полегшує отримання пільг для ветеранів та їхніх рідних, тепер для цього можна подати спрощену заяву онлайн без зайвої бюрократії. Про це стало відомо з повідомлення Департаменту комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України.

Нагадаємо, після ухвалення законопроєкту 11090 про підвищення акцизного податку на тютюнові вироби народний депутат від партії «Європейська солідарність» Володимир Вʼятрович наголосив на «підводних каменях» цього документу. У соцмережах він написав, що законопроєкт «створить багатомільярдні преференції для тютюнової індустрії за рахунок українського бюджету».

Також президент України Володимир Зеленський підписав закон про ліквідацію медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) з 1 січня 2025 року.

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