Ракети для Patriot. Зеленський розповів про важливу домовленість зі США

Президент заявив про домовленість із Вашингтоном щодо регулярного постачання ракет-перехоплювачів

Україна домовилася зі Сполученими Штатами про щомісячне постачання ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час спільної пресконференції з президентом Сербії Александром Вучичем.

За словами Зеленського, саме США мають найбільші можливості для забезпечення України необхідними ракетами для протиповітряної оборони. «США щомісяця постачатимуть Україні ракети-перехоплювачі для Patriot. У нас є домовленість», – заявив президент.

Водночас глава держави наголосив, що навіть таких регулярних постачань буде недостатньо для задоволення всіх потреб України у засобах протиповітряної оборони.

Нагадаємо, у липні українські сили ППО протидіяли російським атакам в умовах критичного дефіциту ракет-перехоплювачів, здатних знищувати балістичні цілі. Упродовж липня 2026 року Росія застосувала проти України 195 ракет, які рухалися за балістичною траєкторією. Силам протиповітряної оборони вдалося перехопити 29 із них.

Зеленський закликав партнерів прискорити передачу Україні засобів протиповітряної оборони та ракет до них. Він підкреслив, що необхідні ракети є у розпорядженні партнерів, проте їх постачання Україні залежить від ухвалення відповідних політичних рішень.

Напередодні президент США Дональд Трамп коментував можливість надання Україні додаткових систем Patriot та далекобійних ракет після відповідного прохання Володимира Зеленського. Американський лідер не пообіцяв нових поставок, натомість заявив про необхідність поповнення запасів боєприпасів у США.