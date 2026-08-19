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Китай втрутився у спроби Трампа відновити діалог із Північною Кореєю

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Китай втрутився у спроби Трампа відновити діалог із Північною Кореєю
Трамп востаннє бачив Кім Чен Ина 30 червня 2019 року
фото: Reuters

Пекін озвучив Вашингтону свою вимогу, поки американський президент готує ґрунт для нової зустрічі з Кім Чен Ином

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї прибув до Сеула для переговорів із керівництвом Південної Кореї на тлі спроб президента США Дональда Трампа відновити дипломатичні контакти з лідером КНДР Кім Чен Ином. Китайський дипломат закликав Вашингтон змінити політику щодо Пхеньяна. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Ван Ї розпочав переговори з міністром закордонних справ Південної Кореї Чо Хюном незабаром після прибуття до країни. Сторони мають обговорити ситуацію на Корейському півострові, зокрема останні події навколо спільних військових навчань Сеула та Вашингтона.

Візит китайського міністра відбувся після того, як США та Південна Корея скоротили тривалість і масштаби щорічних спільних військових навчань. Таке рішення ухвалили після відповідного розпорядження Трампа.

Американський президент пояснив свій крок, зокрема, «дуже добрими стосунками» з Кім Чен Ином. Трамп також продемонстрував готовність знову провести особисту зустріч із північнокорейським лідером.

Китай, який є офіційним союзником Північної Кореї, безпосередньо заяви Трампа не коментував. Водночас Ван Ї під час візиту до Сеула заявив, що Сполучені Штати повинні змінити свою «ворожу політику» щодо КНДР.

Речник Міністерства закордонних справ Китаю Лін Цзянь, коментуючи рішення Трампа щодо військових навчань, також наголосив на необхідності політичного врегулювання ситуації на Корейському півострові.

За його словами, збереження миру та стабільності на Корейському півострові та сприяння політичному врегулюванню корейського питання «відповідає спільним інтересам усіх сторін».

Під час переговорів із Чо Хюном Ван Ї висловив сподівання, що Південна Корея та КНДР «зможуть поступово шукати можливості для миру та співіснування».

«Ми щиро бажаємо тривалої стабільності та розвитку на Корейському півострові», – додав глава МЗС Китаю.

Чо Хюн зі свого боку висловив сподівання, що відновлення відносин між Південною Кореєю та Китаєм сприятиме миру та стабільності в регіоні.

20 серпня Ван Ї має зустрітися з президентом Південної Кореї Лі Чже Мьоном. Також глава китайського МЗС проведе переговори з радником з питань національної безпеки Південної Кореї Ві Сон-лаком.

Сеул також докладає зусиль для організації зустрічі Лі Чже Мьона з лідером Китаю Сі Цзіньпіном у межах саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва у Шеньчжені восени.

Нагадаємо, Трамп прагне провести особисту зустріч із Кім Чен Ином уже цієї осені. За даними The Wall Street Journal, американський президент наполягає на організації переговорів і обговорює таку можливість зі своїми помічниками. Одним із можливих майданчиків для контактів може стати поїздка Трампа до Азії в листопаді.

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Теги: Північна Корея Дональд Трамп США Кім Чен Ин переговори Китай

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