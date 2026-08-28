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«Король помер, хай живе король!». Норвегія отримала нового монарха

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
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«Король помер, хай живе король!». Норвегія отримала нового монарха
Гокон успадкував норвезький престол після смерті батька
фото:dailyscandinavian

Норвегія отримала нового монарха

Після смерті Гаральда V норвезький престол перейшов до його сина Гокона. Новий монарх десятиліттями готувався до цієї ролі та тепер виконуватиме обов'язки глави держави. Про це пише NRK, передає «Главком».

28 серпня стало відомо про смерть короля Норвегії Гаральда V, який перебував на престолі з 1991 року. Його наступником став 53-річний кронпринц Гокон – відповідно до правил спадкування він автоматично посів престол після смерті батька.

«Король помер, хай живе король!». Норвегія отримала нового монарха фото 1
фото: NRK

Хто такий новий король

Гокон Магнус народився 20 липня 1973 року в Осло. Він є єдиним сином Гаральда V та королеви Соні й багато років був першим у черзі на престол.

Майбутній король здобув освіту в Норвегії та США, а також проходив військову службу. Ще до сходження на престол Гокон регулярно представляв королівську родину на державних заходах. Він також неодноразово виконував обов'язки регента, коли батько не міг виконувати свої повноваження.

«Король помер, хай живе король!». Норвегія отримала нового монарха фото 2
фото: NTB

Після смерті Гаральда V Гокон став новим главою норвезької монархії. Наступною в черзі на престол є його старша донька, принцеса Інгрід Александра.

Як улаштована монархія Норвегії

Норвегія є конституційною монархією. Король є главою держави, однак політичне управління країною здійснюють демократично обраний парламент та уряд.

Стортинг – парламент Норвегії – складається зі 169 депутатів, яких обирають громадяни. Уряд очолює прем'єр-міністр.

Король виконує конституційні та представницькі функції. Зокрема, він бере участь у засіданнях Державної ради, формально призначає уряд, відкриває парламентську сесію та представляє країну під час державних візитів.

Водночас зміна монарха не означає автоматичної зміни уряду чи політичного курсу країни. Гокон став главою держави відповідно до правил спадкування, тоді як повсякденним управлінням країною продовжує займатися уряд.

«Король помер, хай живе король!»

У Норвегії престол не може залишатися вакантним. Наступник стає королем у момент смерті попереднього монарха, тому для самого переходу престолу не потрібні окремі вибори чи рішення парламенту. Звідси походить вираз: «Король помер, хай живе король!»

Після цього відбуваються передбачені процедурою офіційні заходи. Зокрема, новий монарх оголошує своє ім'я та девіз, а також складає присягу на вірність Конституції.

При цьому коронація в Норвегії не є необхідною умовою для вступу на престол. Саме тому передача монархічного титулу відбувається без перерви – новий король уже вважається монархом із моменту смерті попередника.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що король Норвегії Гаральд V помер 28 серпня у віці 89 років. Монарх пішов із життя в Університетській лікарні Осло Rikshospitalet, де останніми днями перебував у вкрай тяжкому стані.

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Теги: Європа Норвегія король

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