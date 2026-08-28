Гаральд V та Україна: як покійний король Норвегії підтримував українців

Володимир Зеленський і Гаральд V під час зустрічі, 13 грудня 2023 року

Монарх відвідав українських біженців у перші дні великої війни та особисто приймав Володимира Зеленського

Після початку повномасштабного вторгнення Росії Норвегія стала одним із послідовних партнерів України. Підтримку українцям демонстрував і король Гаральд V, який відвідав центр розміщення українських біженців у перші дні великої війни. «Главком» розповідає, як покійний монарх підтримував Україну та українців.

Візит до центру українських біженців

Одним із перших публічних жестів підтримки українців з боку Гаральда V став його візит до центру розміщення біженців після початку повномасштабного вторгнення. Король особисто зустрівся з українцями, які були змушені залишити свої домівки через російську агресію та знайшли прихисток у Норвегії.

Візит монарха став символічним сигналом солідарності з Україною та демонстрацією уваги до українців, які через війну опинилися далеко від дому.

Король Норвегії Гокон та його покійний батько Гаральд V під час зустрічі з українськими дітьми NTB

Допомога Норвегії

Після початку повномасштабної війни Норвегія надавала і продовжує надавати Україні гуманітарну, фінансову та військову допомогу. У лютому 2023 року країна започаткувала масштабну п'ятирічну програму підтримки України, розраховану на довгострокову допомогу українській державі.

Королівська родина Норвегії також продовжувала демонструвати солідарність з Україною. 13 грудня 2023 року Гаральд V прийняв президента України у Королівському палаці в Осло. У зустрічі взяли участь королева Соня, кронпринц Гокон і кронпринцеса Метте-Маріт.

фото: Офіс президента

Після аудієнції королівська родина влаштувала офіційний обід на честь українського президента. Під час зустрічі окремо відзначили підтримку Норвегією України та українців, які були змушені залишити свої домівки через російську агресію.

Гаральд V говорив про наслідки війни

Покійний король Норвегії Гаральд V у своїх публічних промовах згадував російську агресію проти України та наголошував на необхідності підтримки українців. У промові під час відкриття сесії Стортингу 3 жовтня 2023 року Гаральд V зазначив, що Росія недооцінила українців: «Росія недооцінила стійкість українців та їхню рішучість боротися».

Він також наголосив, що Москва недооцінила єдність західних країн та їхню готовність захищати «свободу, права людини та демократію».

Говорячи про мирне врегулювання, король зазначив, що мирна формула президента України Володимира Зеленського демонструє здатність України захищатися від Росії та водночас шукати шлях до «справедливого та міцного миру».

Ще у промові 23 вересня 2022 року Гаральд V говорив про зміну безпекової ситуації в Європі через російське вторгнення. Він наголошував на підтримці України та її «законному праві захищатися від російського вторгнення».

Останніми роками Гаральд V мав проблеми зі здоров'ям і поступово скорочував кількість офіційних заходів. У 2024 році йому встановили постійний кардіостимулятор. Попри похилий вік і стан здоров'я, монарх не зрікався престолу. Він наголошував, що присяга, яку склав як король, є довічною.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що король Норвегії Гаральд V помер 28 серпня у віці 89 років. Останні дні життя монарх провів у вкрай тяжкому стані в Університетській лікарні Осло Rikshospitalet.

Після смерті Гаральда V норвезький престол має перейти до його сина – кронпринца Гокона.