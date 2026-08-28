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Норвегія втратила монарха. Помер король Гаральд V

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Норвегія втратила монарха. Помер король Гаральд V
Харальд V понад 35 років очолював Норвегію та залишався одним із найвпізнаваніших і найдовше правлячих монархів Європи
фото: royalcourt.no

Монарх пішов із життя у віці 89 років у лікарні Осло, де останніми днями перебував у вкрай тяжкому стані

Король Норвегії Гаральд V помер у п'ятницю, 28 серпня, у віці 89 років. Монарх пішов із життя в Університетській лікарні Осло Rikshospitalet. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Королівський двір Норвегії.

За офіційною інформацією, Гаральд V помер о 06:35 за місцевим часом. У Королівському дворі зазначили, що король пішов із життя мирно.

Норвегія втратила монарха. Помер король Гаральд V фото 1
фото: royalcourt.no

Останні дні Гаральда V

Напередодні Королівський двір повідомив про різке погіршення стану здоров'я монарха. Його стан оцінювали як вкрай тяжкий. Біля Гаральда V у лікарні зібралися члени королівської родини.

Король перебував у лікарні з 17 серпня. Спочатку він проходив лікування через гемолітичну анемію. Згодом стан монарха ускладнила бактеріальна інфекція крові.

Через погіршення здоров'я короля його дружина королева Соня та син, кронпринц Гокон, скасували заплановані офіційні заходи. Гокон виконував обов'язки регента.

На тлі повідомлень про критичний стан Гаральда V сотні людей почали збиратися біля Королівського палацу в Осло. Норвежці приносили квіти та свічки на знак підтримки монарха та королівської родини.

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре через стан короля напередодні скасував заплановану поїздку до Німеччини. Голова парламенту Масуд Гарахані також перервав закордонний візит і повернувся до країни.

Від спадкоємного принца до короля Норвегії

Гаральд V народився 21 лютого 1937 року в родині майбутнього короля Улафа V та кронпринцеси Марти. Під час Другої світової війни після вторгнення Німеччини до Норвегії він разом із родиною залишив країну та певний час жив у США.

У 1957 році Гаральд став спадкоємцем престолу. У 1968 році він одружився із Сонею Гаральдсен. Подружжя має двох дітей – принцесу Марту Луїзу та кронпринца Гокона.

Гаральд V став королем Норвегії 17 січня 1991 року після смерті свого батька Улафа V. На престолі він перебував понад 35 років. Король захоплювався вітрильним спортом та тричі представляв Норвегію на Олімпійських іграх – у 1964, 1968 та 1972 роках.

Політик був відомий простим стилем спілкування та прагнув бути ближчим до норвежців. Король Норвегії виконує переважно церемоніальні та представницькі функції.

Підтримка України та зустріч із Зеленським

Після початку повномасштабного російського вторгнення Норвегія стала одним із послідовних партнерів України. Сам Гаральд V у своїх публічних виступах згадував російську війну проти України та наголошував на необхідності єдності європейських країн заради миру й безпеки.

У грудні 2023 року король особисто прийняв президента України Володимира Зеленського в Королівському палаці в Осло. Перед офіційним обідом на честь українського президента Гаральд V провів із Зеленським аудієнцію. У зустрічі також брали участь королева Соня, кронпринц Гокон і кронпринцеса Метте-Маріт.

Під час державного візиту президента Молдови Маї Санду у 2024 році Гаральд V окремо говорив про наслідки російського вторгнення в Україну. Монарх наголосив, що війна змінила безпекову ситуацію в Європі, та відзначив допомогу українцям, які були змушені залишити країну через бойові дії.

Останніми роками Гаральд V мав проблеми зі здоров'ям і скоротив кількість офіційних заходів. У 2024 році йому встановили постійний кардіостимулятор. Попри стан здоров'я та похилий вік, король відмовлявся зрікатися престолу, наголошуючи, що присяга, яку він склав як монарх, є довічною. Після смерті Гаральда V престол має перейти до його сина – кронпринца Гокона.

Нагадаємо, 26 серпня стало відомо про смерть відомого британського актора Тіма Каррі. Йому було 80 років. Актор здобув світову популярність завдяки ролям у стрічках «Шоу жахів Роккі Хоррора», «Підказка», «Воно», а українським глядачам також добре відомий за роллю консьєржа містера Гектора у фільмі «Сам удома 2: Загублений у Нью-Йорку».

Днем раніше, 25 серпня, у віці 80 років померла легендарна американська кантрі-співачка Доллі Партон. За свою багаторічну кар'єру вона стала однією з найвідоміших виконавиць кантрі у світі та авторкою десятків хітів.

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Теги: смерть Норвегія

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