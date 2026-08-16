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Країни Перської затоки розчарувалися в Трампі - WP

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Країни Перської затоки розчарувалися в Трампі - WP
Президент США неодноразово погрожував Ірану, а потім відмовлявся від цих погроз
фото: Getty Images

Ер-Ріяд, Абу-Дабі, Доха, Кувейт і Манама обговорюють майбутнє американських військових баз на своїй території

Країни Перської затоки дедалі більше розчаровуються в політиці адміністрації Дональда Трампа щодо Ірану. Про це «Главком» дізнався з публікації The Washington Post.

Партнери втомилися від непослідовності Вашингтона

За даними видання, невдоволення наростає у Саудівської Аравії, ОАЕ, Катару, Кувейту та Бахрейну – вони занепокоєні тим, що Трамп не здатен забезпечити дипломатичне врегулювання війни з Іраном. Президент США неодноразово погрожував Тегерану ударами, а потім відмовлявся від цих погроз, заявляючи про нібито досягнутий прогрес у переговорах.

Джерела WP стверджують, що окремі країни регіону вже обговорюють, чи варто й надалі розміщувати на своїй території американські військові бази. Втім, за словами одного з чиновників, регіон досі критично залежить від США у питаннях безпеки, озброєння та розвідки, тому повністю відмовитися від цього партнерства країни Затоки не можуть.

Саудівська Аравія шукає підстраховку

Показово, що Саудівська Аравія, Туреччина та Пакистан минулого тижня підписали пакт про взаємну оборону за зразком НАТО, який передбачає, що напад на будь-кого з учасників розглядатиметься як напад на всіх трьох. За словами європейського чиновника, на якого посилається WP, це – прямий сигнал Вашингтону: країни регіону намагаються диверсифікувати свої безпекові партнерства, не покладаючись виключно на США.

Ситуація загострюється на очах

Заява WP лунає на тлі різкого загострення риторики Трампа. Днями він пообіцяв після завершення війни оголосити Ормузьку протоку територією США – ключовий морський шлях, яким до війни проходило близько 20% світових поставок нафти. Одночасно президент закликав американців змиритися з вищими цінами на бензин заради тиску на Іран. У відповідь Тегеран заявив, що саме він вирішуватиме, коли протоку відкривати, і продовжуватиме блокаду, доки США не визнають «стратегічну поразку». Reuters зазначає, що навіть незрозуміло, чи означає заява Трампа реальну зміну політики Вашингтона, чи це черговий риторичний випад.

Саме на тлі такої непередбачуваності партнери США в Затоці й почали шукати альтернативні гарантії безпеки.

Нагадаємо, ще в липні The Independent писало, що Трамп перетворився на токсичного союзника для арабських країн – після ударів США по Ірану Тегеран у відповідь атакував американські об'єкти в Омані, Кувейті, Бахрейні та Йорданії, а Ормузька протока залишається зоною підвищеного ризику для всього регіону.

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Теги: президент озброєння Пакистан військові Саудівська Аравія Іран Дональд Трамп

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