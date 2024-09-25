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Це страшилка від страху – в Україні відреагували на ядерні погрози Москви

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Це страшилка від страху – в Україні відреагували на ядерні погрози Москви
Путін знову лякає ядерною зброєю
фото з відкритих джерел

У Росії в черговий раз лякають Україну та західні країни ядерною зброєю

Російський диктатор Володимир Путін використовує останні аргументи, якими він може налякати світ та Україну – це ядерні погрози. Але в Україні вважають таку риторику тільки страшилками. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак та радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.

«Очевидно, що Росія не розуміє, як зупинити те, що буде продовжуватися в цій війні. А що буде продовжуватися, ми з вами бачимо не тільки на прикладі Курської операції, але й на прикладі далекобійних ударів українською продукцією по РФ. Вони суттєво впливають на соціальні настрої в РФ...», – наголосив Подоляк.

Також він стверджує, що Москва на сьогоднішній день більше нічого не може показати на полі бою та у війні, саме тоді вдається до ядерних погроз.

«А тримає вона там практично все, що у неї було. Традиційна пропаганда та традиційні погрози не працюють... Безумовно, Росія сьогодні намагається використати останній аргумент, аргумент боязливих людей, що у них є ядерна зброя», – підкреслив він.

В свою чергу Коваленко підмітив, що ядерні погрози від Путіна – це страх перед українськими ударами по військових складах росіян. Адже, коли Україна нищить озброєння та техніку РФ, це завдає шкоди можливостям російського диктатора впливати на хід війни.

«Це страшилка від страху. Нічого більше», – зауважив він.

Єрмак також зауважив, що окрім ядерного шантажу у РФ більше немає нічого.

«Жодних інших інструментів залякування світу. Ці інструменти не спрацюють», – сказав він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що навесні 2022 року він (Путін, – «Главком») попереджав про нечувані наслідки, якщо Захід надасть Україні зброю для оборони. Зброю надали. Путін нічого не зробив. Подібна риторика повторювалася багато разів протягом останніх років.

Нещодавно російський диктатор Путін  в черговий раз заявив, що РФ залишає за собою право застосувати ядерну зброю, якщо противник створює для неї критичну загрозу.

Раніше у Центрі протидії дезінформації заявляли, що Путін не зможе застосувати ядерну зброю, бо проти цього Китай та Індія – головні сили, від яких залежна Росія. 

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Теги: росія зброя пропаганда путін ядерна зброя Україна озброєння Андрій Єрмак радник Михайло Подоляк диктатор Москва погрози

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