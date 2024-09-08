«Хисту нашим ЗСУ, як показала Курська операція (і не лише це), вистачає»

Три рішення, які можуть реально змінити ситуацію на фронті, а отже працюватимуть на створення передумов у Росії для старту мирного процесу.

Розміщення ППО на східних та південних флангах НАТО (це питання захисту і самої Європи). Зняття обмежень на використання західної зброї по рос цілям (тим більше, що ми рухаємось до налагодження власного виробництва). Можливість розміщення/знаходження частини західних військових на території України з невійськовою місією (це матиме значення не стільки для ходу війни безпосередньо, скільки – для демонстрації того, що де-факто Україна рухається в Альянс).

А хисту нашим ЗСУ, як показала Курська операція (і не лише це), нам вистачає.