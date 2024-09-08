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Олеся Яхно Політтехнологиня

Три рішення, які можуть реально змінити ситуацію на фронті

glavcom.ua
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Українські воїни продовжують захищати рідну землю
ілюстративне фото: ЗСУ

«Хисту нашим ЗСУ, як показала Курська операція (і не лише це), вистачає»

Три рішення, які можуть реально змінити ситуацію на фронті, а отже працюватимуть на створення передумов у Росії для старту мирного процесу.

  1. Розміщення ППО на східних та південних флангах НАТО (це питання захисту і самої Європи).
  2. Зняття обмежень на використання західної зброї по рос цілям (тим більше, що ми рухаємось до налагодження власного виробництва).
  3. Можливість розміщення/знаходження частини західних військових на території України з невійськовою місією (це матиме значення не стільки для ходу війни безпосередньо, скільки – для демонстрації того, що де-факто Україна рухається в Альянс).

А хисту нашим ЗСУ, як показала Курська операція (і не лише це), нам вистачає.

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Джерело
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Теги: армія війна Україна

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