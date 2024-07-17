У Києві жінка і двоє чоловіків обманювали лікарів, щоб отримати рецепти на наркотичні ліки

За скоєне підозрюваним загрожує до десяти років ув’язнення

У Києві поліцейські повідомили про підозру у заволодінні наркотичними засобами шляхом шахрайства жінці та двом чоловікам. Про це повідомляє поліція Києва.

Слідчі повідомили про підозру трьом особам, які шляхом обману лікарів різних медичних установ отримували рецепти на отримання безкоштовних ліків, що містять наркотичний засіб метадон. За скоєне їм загрожує до десяти років ув’язнення.

Підозрювані – 30-річна киянка та раніше судимі чоловіки, 1985 та 1987 років народження. У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що вони перебували на програмі замісної підтримувальної терапії для хворих з опіоїдною залежністю.

Шляхом обману лікарів різних медичних установ отримували від них рецепти на право безкоштовного придбання ліків, що містять метадон. В подальшому отримані рецептурні бланки зловмисники використовували в аптеках Києва.

Загалом поліцейські встановили причетність фігурантів до 105 фактів заволодіння метадоном шляхом шахрайства.

Підозрюваним повідомлено про підозри у скоєнні злочину, передбаченого частинами 1 та 2 статті 308 Кримінального кодексу України – викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів чи заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.

Нагадаємо, з 13 жовтня 2023 року наркотичні ліки в аптеках України можна отримати лише за електронним рецептом. Паперовий рецепт більше не діє.