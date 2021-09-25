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    Гутерріш і Лавров обговорили Україну

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    Сергій Лавров і Антоніу Гутерріш - Гутерріш і Лавров обговорили Україну
    Сергій Лавров і Антоніу Гутерріш
    Фото: ЕРА

    Сторони також обмінялися думками про останній розвиток подій в Афганістані, Лівії та Сирії

    Під час роботи 76-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН генсек організації Антоніу Гутерріш в п'ятницю, 24 вересня, провів зустріч з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Про це повідомили в пресцентрі керівника ООН.

    Серед іншого сторони обговорили Україну.

    «Генеральний секретар і міністр закордонних справ обговорили співпрацю Росії й ООН з широкого кола питань. Сторони також обмінялися думками про останній розвиток подій в Афганістані, Лівії, Сирії та в Україні», - зазначено в повідомленні.

    При цьому поки жодна зі сторін переговорів не розкрила деталі бесіди.

    Додамо, що напередодні прокуратура заочно повідомила про підозру псевдомеру окупованої Макіївки.

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    Теги: Росія ООН Антоніу Гутерріш
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    Гутерріш і Лавров обговорили Україну