Гутерріш і Лавров обговорили Україну

Сторони також обмінялися думками про останній розвиток подій в Афганістані, Лівії та Сирії

Під час роботи 76-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН генсек організації Антоніу Гутерріш в п'ятницю, 24 вересня, провів зустріч з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Про це повідомили в пресцентрі керівника ООН.

Серед іншого сторони обговорили Україну.

«Генеральний секретар і міністр закордонних справ обговорили співпрацю Росії й ООН з широкого кола питань. Сторони також обмінялися думками про останній розвиток подій в Афганістані, Лівії, Сирії та в Україні», - зазначено в повідомленні.

При цьому поки жодна зі сторін переговорів не розкрила деталі бесіди.

Додамо, що напередодні прокуратура заочно повідомила про підозру псевдомеру окупованої Макіївки.

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