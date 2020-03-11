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    У Болгарії заявили про першу смерть від коронавірусу

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    У Болгарії заявили про першу смерть від коронавірусу

    В цілому число хворих на коронавірус в Болгарії тепер становить п'ять осіб

    Міністерство охорони здоров'я Болгарії повідомило про першу в країні смерть від коронавірусу.

    Про це повідомляє БГНЕС.

    66-річна жінка була госпіталізована вчора в Софії в украй важкому стані з позитивною пробою на Covid-19.

    За даними медиків, у жінки були хронічні проблеми з серцем і перенесена операція на серці. Жінка потрапила в лікарню з важкою двобічною пневмонією.

    У тій же лікарні в критичному стані перебуває 74-річний чоловік. Його госпіталізували разом з дружиною. До сих пір невідомо, як вони заразилися, тому що за кордон вони не виїжджали.

    В цілому число хворих на коронавірус в Болгарії тепер становить п'ять осіб.

    Як відомо, сьогодні у Запоріжжі госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус.

    Також повідомлялося, що сьогодні з «Борисполя» госпіталізували пасажира з підозрою на коронавірус.

    У пресслужбі аеропорту «Главкому» повідомили, що о 13.25 приземлився літак авіакомпанії Flydubai рейсу «Дубай -Київ», в якому перебував пасажир з підозрою на коронавірус.

    Нагадаємо, із 12 березня у Києві запроваджується план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня. 

    Кабінет міністрів запровадив карантин у межах всієї України з 12 березня по 3 квітня.

    В Україні 10 березня отримано 5 повідомлень щодо нових підозр на Covid-19. Два зразки вже надійшли у вірусологічну лабораторію, проводять дослідження.

    Загалом, в Україні було перевірено 43 зразки з підозрою на COVID-19,

    10 березня ввечері в Київ надійшли швидкі тести на діагностування коронавірусу, які замовило місто. Їх вже 2,5 тисячі, до кінця цього тижня має бути 5 тисяч. Тест-системи доставлять у сім визначених базових лікарень для прийому хворих з підозрою на коронавірус. Обладнання для експрес-тестування в аеропортах, встановлення якого  ініціює столиця, повинне надійти в місто до кінця цього тижня. Його встановлять в аеропортах ім. Сікорського та «Бориспіль».

    Як повідомлялося, станом на 11 березня кількість хворих на коронавірус у світі сягнула 119 284 осіб. У 70 882 виявлених випадків захворювання одужали 66 582 (94%), померли 4300 (6%).

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