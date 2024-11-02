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У Києві оголошено повітряну тривогу

Катерина Іванова
glavcom.ua
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У Києві оголошено повітряну тривогу
колаж: glavcom.ua

Громадянам варто пройти в укриття

У суботу, 2 листопада о 19:59 у Києві було оголошено повітряну тривогу через атаку ворожих БпЛА. Це вже шоста тривога у столиці за добу.

«БпЛА в напрямку Києва з північно-східного напрямку», – пишуть в Повітряних силах.

Карта повітряних тривог станом на 20:00 має такий вигляд:

У Києві оголошено повітряну тривогу фото 1
скриншот: map.ukrainealarm.com

Нагадаємо, у Києві внаслідок падіння уламків БпЛА пошкоджено будинок, сталась пожежа. 

Згодом стало відомо, що вогонь ліквідовано. Рятувальники евакуювали 18 мешканців будинку, одна особа постраждала. На місці все ще працює 9 одиниць техніки й 40 осіб особового складу ДСНС.

Також мер Києва Віталій Кличко повідомив, що є двоє постраждалих у Святошинському районі в житловому будинку, де сталася пожежа внаслідок влучання уламків БпЛА. 

Теги: пожежа Київ тривога

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