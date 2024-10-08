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У Дарницькому районі пройшла толока між озерами Заплавне та Вітовець (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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У Дарницькому районі пройшла толока між озерами Заплавне та Вітовець (фото)
Місцеві мешканці прибрали територію між озером Заплавне та Вітовець
фото: пресслужба Дарницької районної державної адміністрації

Влада просить жителів столиці  не смітити на територіях, де можна виходити на прогулянки та милуватися природою

У Дарницькому районі пройшла толока на території між озерами Заплавне та Вітовець. Тепер ця територія чиста. Про це повідомляє пресслужба Дарницької районної державної адміністрації.

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«Респект натхненним і завзятим дарничанам за корисну ініціативу!», – наголосили в РДА.

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Жителів столиці просять не смітити на територіях, де можна виходити на прогулянки та милуватися природою.

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Нагадаємо, у більшості районів Києва з’явились дощові садки – спеціальні ландшафтні рішення, які допомагають збирати та утилізовувати дощову воду. Цього року працівники комунальних підприємств по утриманню зелених насаджень столиці облаштували дев'ять таких садків. Виглядають такі садки як заглиблені клумби з вологолюбними та стійкими до спеки багаторічними рослинами. Зазвичай, коли дощова вода потрапляє на асфальт або бетон, вона стікає в каналізацію, що при сильних зливах може спричиняти підтоплення. Дощові садки, завдяки спеціальній структурі, з дренажних шарів і рослинності сповільнюють рух води, знижують навантаження на систему водовідведення, а, отже, і зменшують ризик підтоплень

Теги: благоустрій Київ толока

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