У Дарницькому районі пройшла толока між озерами Заплавне та Вітовець (фото)

Влада просить жителів столиці не смітити на територіях, де можна виходити на прогулянки та милуватися природою

У Дарницькому районі пройшла толока на території між озерами Заплавне та Вітовець. Тепер ця територія чиста. Про це повідомляє пресслужба Дарницької районної державної адміністрації.

«Респект натхненним і завзятим дарничанам за корисну ініціативу!», – наголосили в РДА.

Жителів столиці просять не смітити на територіях, де можна виходити на прогулянки та милуватися природою.

Нагадаємо, у більшості районів Києва з’явились дощові садки – спеціальні ландшафтні рішення, які допомагають збирати та утилізовувати дощову воду. Цього року працівники комунальних підприємств по утриманню зелених насаджень столиці облаштували дев'ять таких садків. Виглядають такі садки як заглиблені клумби з вологолюбними та стійкими до спеки багаторічними рослинами. Зазвичай, коли дощова вода потрапляє на асфальт або бетон, вона стікає в каналізацію, що при сильних зливах може спричиняти підтоплення. Дощові садки, завдяки спеціальній структурі, з дренажних шарів і рослинності сповільнюють рух води, знижують навантаження на систему водовідведення, а, отже, і зменшують ризик підтоплень