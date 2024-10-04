У Києві лунали вибухи

У столиці іде робота протиповітряної оборони

В ніч з 3 на 4 жовтня 2024 року Київ зазнав чергової атаки ворожих безпілотників типу «Шахед». Близько 23:40 у столиці та низці областей було оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляє начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, було зафіксовано рух ворожих дронів-камікадзе у напрямку Києва.

Незабаром після оголошення тривоги, близько 23:42, у різних районах столиці почали лунати вибухи. Це свідчило про активну роботу сил протиповітряної оборони, які знищували ворожі безпілотники.

Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко підтвердив інформацію про роботу ППО та закликав киян залишатися в укриттях до відбою тривоги. Аналогічне повідомлення опублікував у своєму Telegram-каналі мер Києва Віталій Кличко.

Наразі інформація про наслідки атаки уточнюється.