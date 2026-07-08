Момент влучання «шахеда» у багатоповерхівку на Троєщині потрапив на відео

скриншот з відео покращений за допомогою ШІ

У мережі показали момент удару російського дрона по багатоповерхівці в Києві

Під час розвідки рятувальники евакуювали з будинку дитину та передали її медикам

У мережі з'явилося відео моменту влучання російського ударного безпілотника по житловій багатоповерхівці у Деснянському районі Києва. Про це повідомляє «Главком».

На кадрах видно, як дрон врізається у верхні поверхи будинку, після чого стається потужний вибух і спалахує пожежа.

Нагадаємо, російський БпЛА влучив у 25-поверховий житловий будинок на Троєщині. За попередньою інформацією, удар припав на рівень 16-го поверху.

За словами мера Києва Віталія Кличка, після влучання загорілися верхні поверхи будівлі. Під час розвідки рятувальники евакуювали з будинку дитину та передали її медикам.

фото: Yan Dobronosov

фото: Yan Dobronosov

фото: Yan Dobronosov

фото: Yan Dobronosov

Як писав «Главком», 8 липня російський дрон впав та вибухнув поблизу газорозподільної станції у Деснянському районі столиці.

Зазначимо, Києві зросла кількість загиблих внаслідок атаки російських безпілотників. Рятувальники дістали з-під завалів тіло ще однієї людини. Кількість жертв внаслідок вибуху БпЛА поблизу газорозподільної станції зросла до двох. Згодом Віталій Кличко повідомив, що у столиці загинули троє людей. Також відомо про 10 постраждалих, 8 поранених медики госпіталізували.