На війні з Росією загинув призер Паралімпіади Антон Стамбровський
Антон Стамбровський був бронзовим призером Паралімпійських ігор 2008 року
На війні проти Росії загинув захисник України та титулований параплавець Антон Стамбровський. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національний комітет спорту інвалідів України.
Улітку 2025 року Антон добровільно став на захист України, вступивши до лав 3-ї окремої штурмової бригади.
18 грудня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі села Греківка на Луганському напрямку з ним було втрачено зв’язок. Відтоді він вважався зниклим безвісти. Сьогодні, 28 липня, стало відомо про його загибель.
Антон Стабровський народився 12 вересня 1987 року у Львові. Із народження мав порушення зору. З дитинства займався плаванням у ДЮСШІ «Галичина» при Львівському регіональному центрі «Інваспорт», а згодом став одним із найсильніших спортсменів національної паралімпійської збірної України, виступаючи у класі В2.
Протягом 2004–2016 років Антон представляв Україну на міжнародній спортивній арені.
Серед його найвагоміших спортивних досягнень:
- бронзова медаль Паралімпійських ігор 2008 року (Пекін);
- чемпіон світу 2006 року в естафетному плаванні та бронзовий призер на дистанції 100 м батерфляєм (S12);
- чемпіон Європи 2009 року;
- срібний призер чемпіонату Європи 2011 року;
- четверте місце на Паралімпійських іграх 2012 року (Лондон);
- бронзовий призер чемпіонату світу 2013 року;
- бронзовий призер чемпіонату Європи 2014 року.
29 липня 2026 року об 11:00 у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла та на площі Ринок у Львові відбудеться прощання з Антоном Стабровським.
Нагадаємо, пішов з життя український футболіст В'ячеслав Шарпар.
Найбільше відомий вболівальникам Шарпар своїми виступами за «Ворсклу», «Волинь» та «Металіст». У складі полтавської команди він відзначився пам’ятним голом у ворота лондонського «Арсенала» в матчі Ліги Європи сезону 2018/19.
З «Металістом» Шарпар здобував бронзу української першості у 2011 році.
Окрім цього, Шарпар грав за «Говерлу», київський «Арсенал», казахстанський «Атирау» та низку інших команд.
У його активі – чемпіонство та перемога в Кубку Молдови разом із «Шерифом», а також титул чемпіона Латвії у складі ФК «Рига».
За молодіжну збірну України (U-21) футболіст провів два матчі. Професійну кар’єру В'ячеслав завершив у 2021 році, виступаючи за «Волинь».
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