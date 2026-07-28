На війні з Росією загинув призер Паралімпіади Антон Стамбровський

29 липня 2026 року у Львові відбудеться прощання з Антоном Стабровським

Антон Стамбровський був бронзовим призером Паралімпійських ігор 2008 року

На війні проти Росії загинув захисник України та титулований параплавець Антон Стамбровський. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національний комітет спорту інвалідів України.

Улітку 2025 року Антон добровільно став на захист України, вступивши до лав 3-ї окремої штурмової бригади.

18 грудня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі села Греківка на Луганському напрямку з ним було втрачено зв’язок. Відтоді він вважався зниклим безвісти. Сьогодні, 28 липня, стало відомо про його загибель.

Антон Стабровський народився 12 вересня 1987 року у Львові. Із народження мав порушення зору. З дитинства займався плаванням у ДЮСШІ «Галичина» при Львівському регіональному центрі «Інваспорт», а згодом став одним із найсильніших спортсменів національної паралімпійської збірної України, виступаючи у класі В2.

Протягом 2004–2016 років Антон представляв Україну на міжнародній спортивній арені.

Серед його найвагоміших спортивних досягнень:

бронзова медаль Паралімпійських ігор 2008 року (Пекін);

чемпіон світу 2006 року в естафетному плаванні та бронзовий призер на дистанції 100 м батерфляєм (S12);

чемпіон Європи 2009 року;

срібний призер чемпіонату Європи 2011 року;

четверте місце на Паралімпійських іграх 2012 року (Лондон);

бронзовий призер чемпіонату світу 2013 року;

бронзовий призер чемпіонату Європи 2014 року.

29 липня 2026 року об 11:00 у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла та на площі Ринок у Львові відбудеться прощання з Антоном Стабровським.

Нагадаємо, пішов з життя український футболіст В'ячеслав Шарпар.

Найбільше відомий вболівальникам Шарпар своїми виступами за «Ворсклу», «Волинь» та «Металіст». У складі полтавської команди він відзначився пам’ятним голом у ворота лондонського «Арсенала» в матчі Ліги Європи сезону 2018/19.

З «Металістом» Шарпар здобував бронзу української першості у 2011 році.

Окрім цього, Шарпар грав за «Говерлу», київський «Арсенал», казахстанський «Атирау» та низку інших команд.

У його активі – чемпіонство та перемога в Кубку Молдови разом із «Шерифом», а також титул чемпіона Латвії у складі ФК «Рига».

За молодіжну збірну України (U-21) футболіст провів два матчі. Професійну кар’єру В'ячеслав завершив у 2021 році, виступаючи за «Волинь».