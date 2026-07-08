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Жахлива трагедія в Німеччині забрала життя 36-річної українки

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
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Жахлива трагедія в Німеччині забрала життя 36-річної українки
Поліція розслідує вбивство українки в Німеччині
фото: tagesspiegel

Жінка неодноразово благала про допомогу та писала заяви в поліцію на свого переслідувача, проте це не зупинило тирана від страшного кроку

У німецькому місті Оффенбург (земля Баден-Вюртемберг) сталася трагедія, жертвою якої стала 36-річна громадянка України. Як пише «Главком» , про деталі моторошного інциденту повідомляють авторитетні німецькі видання Tagesspiegel та Süddeutsche Zeitung.

Трагедія сталася напередодні в одному з житлових кварталів Оффенбурга. Близько 08:00 місцеві жителі почули кілька пострілів і негайно викликали поліцію. Екіпажі поліції, які оперативно прибули на виклик, виявили у проїзді до одного з житлових будинків жахливу картину:

  • тіло 33-річного чоловіка без ознак життя;
  • тяжко поранену 36-річну жінку, яка стікала кров'ю;
  • вогнепальну зброю, що лежала неподалік від місця стрілянини.

Постраждалу українку терміново госпіталізували до найближчої лікарні. Проте, попри всі зусилля німецьких медиків, отримані поранення виявилися несумісними з життям – серце жінки зупинилося в реанімації.

Як з'ясували німецькі слідчі, вбивцею виявився 33-річний громадянин Туреччини, з яким українка раніше перебувала у стосунках. Пара розійшлася кілька місяців тому, проте чоловік категорично не хотів приймати цей розрив. Мотивом для жорстокої розправи, за версією слідства, стали нездорові ревнощі та одержимість.

Після розставання турок перетворив життя жінки на суцільне пекло: він постійно переслідував її, влаштовував стеження (сталкінг), висловлював жорстокі погрози та публічно ображав.

«Раніше правоохоронці вже неодноразово втручалися через конфлікти між колишнім подружжям. До поліції надходили взаємні звернення щодо переслідування, погроз та наклепу», – зазначено у матеріалах слідства.

Попри те, що через регулярні сварки, образи та погрози поліція Німеччини неодноразово фіксувала скарги та заяви з обох сторін, превентивні заходи не змогли зупинити зловмисника від фатального кроку.

До речі, правоохоронці офіційно поки не повідомили, чи мав чоловік законний дозвіл на володіння зброєю, а також чи застосовувалися до нього раніше будь-які запобіжні заходи через переслідування колишньої партнерки. Наразі справа перебуває на особливому контролі місцевих правоохоронних органів.

Трагедія в Оффенбурзі знову привернула увагу до проблеми домашнього насильства та сталкінгу в Німеччині, особливо у випадках, коли конфлікти між колишніми партнерами вже були відомі правоохоронним органам, однак завершилися смертельними наслідками.

До слова, українка, яка переїхала до Чехії, розповіла про головні труднощі життя емігрантів, серед яких складна бюрократія, високі витрати та особливості місцевого побуту. Попри комфортні умови для роботи й виховання дітей, за її словами, життя в Чехії нерідко «боляче б'є по кишені» і вимагає чимало терпіння.

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Теги: трагедія українці смерть Німеччина злочин

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