Афіша на вихідні. Куди піти у Києві 1-2 серпня

1-2 серпня кияни зможуть послухати музику біля води, завітати до театрів та ознайомитися з виставковими новинками столиці

Перші вихідні серпня у Києві обіцяють насичену програму. У місті заплановано чимало подій під відкритим небом – від транс-фестивалю в білому на ВДНГ та концерту Володимира Дантеса до італійської класики на даху. Любителям спокійнішого відпочинку пропонують виставки у національних музеях та театральні вистави.

Детальніше про те, де і як провести ці дні у столиці – розповідає «Главком».

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Концерти

Transmission Open Air на ВДНГ

Організатори електронних подій «Інтерстеллар» анонсували open-air у стилі Trance & Progressive на центральній площі ВДНГ. Для відвідувачів діє суворе правило дрес-коду – вхід лише в білому одязі.

У програмі: виступи Anna Lee та Votuma, масштабна сцена та захід сонця на локації.

Коли: 1 серпня (субота), 16:00-22:00.

Де: ВДНГ, простір «Де, Що, Інше».

Умови входу: дрес-код Total White, вхід за квитками.

Концерт триб’ют-гурту Disco Kings

1 серпня в Docker-G Pub відбудеться танцювальний концерт триб’ют-проєкту Disco Kings. Музиканти виконають ретро-програму, що складається з хітів диско-музики 1970-1980-х років.

У програмі – композиції з репертуару ABBA, Boney M, Modern Talking, C.C. Catch, Arabesque, Ottawan, Bee Gees, Laid Back, F.R. David, Bananarama, Secret Service та Gloria Gaynor. До складу проєкту Disco Kings входять учасники гурту Saturday Night Fever та троє солістів.

Коли: 1 серпня, 19:00.

Місце проведення: Docker-G pub, вул. Ігорівська / Набережно-Хрещатицька, 13/5.

Концерт Володимира Дантеса

2 серпня у новому open air-просторі на території ВДНГ відбудеться виступ співака Володимира Дантеса. Майбутній концерт стане другим великим сольним виступом артиста у столиці цього року – після березневого концерту. Програма заходу включатиме оновлене звучання, виступ у супроводі живого бенду та нові композиції.

Зокрема, навесні 2026 року виконавець презентував мініальбом «Треба йти», до якого увійшли шість треків, серед яких – саундтрек до історичного трилеру «Всі відтінки спокуси».

Коли: 2 серпня, 19:00.

Місце проведення: Простір «Де, Що, Інше», просп. Академіка Глушкова, 1, за першим павільйоном.

Виставки

Міжнародний мистецький проєкт «Стіл миру»

На початку липня в Національному музеї декоративного мистецтва України відбулась офіційна презентація проєкту авторства латвійської художниці Анди Мункевіци. Всесвітньо відома сучасна мисткиня у галузі художнього скла, яка вже понад 30 років працює в цьому напрямку, починаючи з 2022 року всі свої проєкти присвячує українцям і їхній боротьбі за волю.

Проєкт «Стіл миру» є глибоким філософським та гуманітарним жестом солідарності художниці та його учасників з Україною. Ця унікальна монументальна інсталяція зі скла символізує крихкість людського буття, але водночас міцність духу українців. Роботу виконано в монументальному стилі художниці та виготовлено на базі її ризької лабораторії AM studio.

Коли: до 31 серпня.

Місце проведення: Національний музей декоративного мистецтва України, вул. Лаврська, 9, корпус 2.

Виставковий проєкт «Монохром»

У Київській національній картинній галереї 24 липня розпочав роботу виставковий проєкт «Монохром». Експозиція об'єднала роботи 26 фотохудожників у межах IV Міжнародного фотобієнале «Українська художня фотографія».

Головним концептуальним викликом для митців стала відмова від кольору на користь монохромної зйомки. Експозиція висвітлює еволюцію фотомистецтва – від ручних технік середини ХІХ століття до сучасних цифрових технологій друку. У межах проєкту представлені портрети, ботанічні натюрморти, колажі та архітектурна фотографія.

Куратором та засновником виставки виступив фотохудожник і мистецтвознавець Андрій Котлярчук. «Проєкт «Монохром» – це спроба повернутися до витоків фотографії. За допомогою різних візуальних мов і художніх практик митці пропонують власне бачення світу. Рука художника відсікає зайві кольори, щоб глядач міг зосередитися виключно на творі», – зазначив він.

Коли: з 24 липня.

Місце проведення: Київська картинна галерея, вул. Терещенківська, 9.

Музичні вечори

Мистецький вечір «Київська історія Сержа Лифаря»

У Музеї історії міста Києва пройде мистецький вечір, присвячений київському періоду життя та творчості видатного танцівника й балетмейстера Сержа Лифаря.

Спікерка заходу – Наталія Білоус, завідувачка філії «Музей Сержа Лифаря» та дослідниця біографії митця. У межах зустрічі відвідувачам презентують маловідомі сторінки з життя Лифаря, спогади про місто, які він описував у своїх мемуарах, а також унікальні документи та видання з його особистої колекції.

Подія відбудеться в експозиційній залі серед полотен українських художників із зображенням київських пейзажів.

Коли: 1-2 серпня, 17:00.

Місце проведення: Музей історії міста Києва, вул. Богдана Хмельницького, 7.

Італійська музика на даху

У суботу відбудеться концерт живого виконання італійських хітів 60–90-х років. Програма об'єднує популярні композиції – від Volare та Felicità до Ti Amo й Caruso.

Організатори обіцяють поєднання класичних мелодій із джазовими акордами та кіномузикою.

Коли: 1 серпня, 18:00.

Місце проведення: Галерея D12, вул. Десятинна, 12.

Музика із серіалу Bridgerton при свічках

На борту «Магічного корабля» (Венеціанський острів) відбудеться музичний вечір, присвячений саундтрекам із серіалу Bridgerton. Ансамбль GRAFF Quartet виконає інструментальні аранжування сучасних попхітів у класичній обробці для струнного квартету. У програмі – кавер-версії треків Billie Eilish, Taylor Swift, Lana Del Rey, Adele та Teddy Swims (зокрема композиції Give Me Everything, Bad Guy, Lose Control та Wildest Dreams).

Локація буде оформлена свічками, а після завершення програми для відвідувачів працюватиме лаунж-зона на верхній палубі.

Коли: 1 серпня, 18:00.

Місце проведення: Магічний човен, Венеціанський острів, 1.

Театри

Вистава «Голлівудська голка»

Театр «Маскам Рад» презентує виставу «Голлівудська голка». Це сюжет про шлях до успіху, кохання та виклики, з якими зіштовхуються ті, хто намагається підкорити Голлівуд.

Коли: 1 серпня, 17:00.

Місце проведення: Київська фортеця, бульвар Лесі Українки 12-14.

Вистава «Як продати чоловіка»

«Як продати чоловіка» – це історія про те, як почуття і гроші частенько плутаються між собою. Одні мріють про велике кохання, інші шукають вигоду, а хтось намагається поєднати і те, і інше.

У виставі герої закохуються, сваряться, рахують кожну копійку й можливо зможуть зрозуміти, що щирі почуття все ж важливіші за товстий гаманець.

Це комедія, в якій легко впізнати і себе, і знайомих. Бо, погодьтеся, ми всі час від часу вагаємось: що сильніше керує життям – кохання чи вигода?

Коли: 2 серпня, 17:00.

Місце проведення: Театр на Михайлівській, вул. Михайлівська, 24Ж.