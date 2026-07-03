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Чи є чесною нова ціна метро в Києві? Держаудитслужба анонсує перевірку

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Чи є чесною нова ціна метро в Києві? Держаудитслужба анонсує перевірку
Бусалаєва: Будь-яке підняття тарифу повинно бути обумовлене не лише певними обставинами, але й чітко обґрунтоване
фото: glavcom.ua

Як відомо, з середини липня столична влада запроваджує нову ціну проїзду в комунальному транспорті

Державна аудиторська служба України планує восени ретельно проаналізувати обґрунтованість нових тарифів на проїзд у комунальному транспорті столиці. Фахівці перевірять, наскільки чесними є розрахунки київської влади. Про це в інтерв'ю «Главкому» заявила голова Держаудитслужби Алла Басалаєва. 

За словами очільниці відомства, це соціально значуще питання, яке викликало значне обурення та дискусії у суспільстві.

«Наскільки мені відомо, київська влада після свого анонсу вже начебто переглядає своє рішення щодо рівня підвищення ціни на проїзд у метро», – зазначила Алла Басалаєва. 

«Главком» звернув увагу Басалаєвої на аргументацію КМДА, де влада відверто жонглює показником амортизації. Якщо сумарно оплата праці, соцстрахування, матеріальні та інші операційні витрати зросли за останні вісім років після попереднього підвищення тарифу лише удвічі, то амортизація підскочила у 10,2 раза.  

Коментуючи такі розрахунки, голова Держаудитслужби припустила, що столичні посадовці могли вдатись до класичних маніпуляцій цифрами.

«Вони можуть застосувати старий трюк: спочатку назвати максимальну вартість, а потім домовлятися про середню. Ми насправді в таких випадках дивимося, чи тариф обґрунтовано встановлений, але це суто повноваження місцевого органу виконавчої влади. Вони так вирішили і так обґрунтували», – пояснила Басалаєва.

Водночас відомство планує повернутися до цього питання після літнього періоду.

«Ми обговоримо це питання і, можливо, десь восени ретельніше подивимося на ці тарифи. Наприклад, в європейських містах, де дуже дороге метро, є різні опції: якщо ти протягом однієї години вийшов з метро та знову зайшов, тобі це не рахується як зняття поїздки. Також застосовується різна тарифікація для туристів, які купляють абонементи на день-три. Можливо, і київському метрополітену варто такі практики запозичити. Крім того, будь-яке підняття тарифу повинно бути обумовлене не лише певними обставинами, але й чітко обґрунтоване», – наголосила голова Держаудитслужби.

Нагадаємо, нову тарифну модель у комунальному транспорті столиці з разовим квитком по 30 грн планують запровадити з 15 липня 2026 року. На сайті Київради вже з'явилася петиція проти цього рішення, яка рекордно швидко набрала необхідні 6000 голосів.

Нові тарифи на проїзд у громадському транспорті Києва
Нові тарифи на проїзд у громадському транспорті Києва
інфографіка: КМДА
Чи є чесною нова ціна метро в Києві? Держаудитслужба анонсує перевірку фото 1
інфографіка% КМДА

«Главком» писав, що місячний проїзний на комунальний наземний транспорт Києва та метрополітен після зміни тарифів займе четверту сходинку серед проїзних в столицях Європи. Дорожче тільки в Лондоні, Амстердамі та Стокгольмі. 

До слова, запровадження у Києві тарифу на проїзд у розмірі 30 грн за одну поїздку обернеться для середньостатистичної столичної родини з трьох осіб додатковими витратами у розмірі майже 35 тис. грн на рік. Відповідні розрахунки оприлюднив депутат Київської міської ради, голова бюджетної комісії та лідер опозиційної фракції «Слуга народу» Андрій Вітренко.

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Теги: Київ тарифи громадський транспорт метро Держаудитслужба

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