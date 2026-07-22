Смертельна ДТП на Бориспільщині: вантажівка збила 26-річного пішохода
Внаслідок отриманих травм молодий чоловік загинув на місці події до приїзду медиків
На автодорозі Київ – Харків сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки та трьох автомобілів. Унаслідок аварії загинув 26-річний чоловік. Про це повідомляє «Главком» із посиланняи на поліцію Київщини.
За попередніми даними правоохоронців, 63-річний керманич вантажівки DAF із напівпричепом, рухаючись у напрямку Харкова, спочатку врізався у причіп, що стояв на правому узбіччі. Після першого удару фура наїхала на 26-річного пішохода, а потім протаранила ще два легковики Volkswagen, які також перебували на узбіччі.
Внаслідок отриманих травм молодий чоловік загинув на місці події до приїзду медиків.
За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури слідчі повідомили водію вантажівки про підозру за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, поліція розслідує дорожньо-транспортну пригоду на об’їзній дорозі Вінниці за участі трьох транспортних засобів. Аварія сталася 21 липня близько 19:40. За попередньою інформацією слідства, 46-річна водійка автомобіля ВАЗ зіткнулась із сідельним тягачем Volvo у складі автопоїзда з напівпричепом, який рухався у попутному напрямку під керуванням 23-річного вінничанина. Після цього водійка легковика втратила керування, виїхала на смугу зустрічного руху, де відбулось зіткнення з автомобілем Nissan під керуванням 42-річного жителя м. Вінниці.
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