Головна Київ Новини
search button user button menu button

Смертельна ДТП на Бориспільщині: вантажівка збила 26-річного пішохода

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Смертельна ДТП на Бориспільщині: вантажівка збила 26-річного пішохода
63-річний водій вантажівки DAF у напрямку Харкова врізався у причіп на узбіччі, після чого збив 26-річного пішохода.
фото: Національна поліція Укрвїни

Внаслідок отриманих травм молодий чоловік загинув на місці події до приїзду медиків

На автодорозі Київ – Харків сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки та трьох автомобілів. Унаслідок аварії загинув 26-річний чоловік. Про це повідомляє «Главком» із посиланняи на поліцію Київщини.

За попередніми даними правоохоронців, 63-річний керманич вантажівки DAF із напівпричепом, рухаючись у напрямку Харкова, спочатку врізався у причіп, що стояв на правому узбіччі. Після першого удару фура наїхала на 26-річного пішохода, а потім протаранила ще два легковики Volkswagen, які також перебували на узбіччі.

Після наїзду на пішохода фура протаранила два легковики Volkswagen, які перебували на узбіччі
Після наїзду на пішохода фура протаранила два легковики Volkswagen, які перебували на узбіччі
фото: Національна поліція Укрвїни

Внаслідок отриманих травм молодий чоловік загинув на місці події до приїзду медиків.

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури слідчі повідомили водію вантажівки про підозру за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). Досудове розслідування триває. 

Нагадаємо, поліція розслідує дорожньо-транспортну пригоду на об’їзній дорозі Вінниці за участі трьох транспортних засобів. Аварія сталася 21 липня близько 19:40. За попередньою інформацією слідства, 46-річна водійка автомобіля ВАЗ зіткнулась із сідельним тягачем Volvo у складі автопоїзда з напівпричепом, який рухався у попутному напрямку під керуванням 23-річного вінничанина. Після цього водійка легковика втратила керування, виїхала на смугу зустрічного руху, де відбулось зіткнення з автомобілем Nissan під керуванням 42-річного жителя м. Вінниці.

Читайте також:

Теги: ДТП смерть Київщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ірина Федишин: «Ще позавчора ми співали на одній сцені»
Трагічна загибель Миколи Янченка: Ірина Федишин показала останнє спільне фото з артистом
4 липня, 13:14
Оззі Осборн страждав на хворобу Паркінсона та помер у віці 76 років
Родина легендарного Оззі Озборна увічнить музиканта за допомогою ШІ
4 липня, 14:49
Внаслідок аварії травми отримали четверо пасажирів автомобіля Renault
На трасі Київ-Знам'янка фура протаранила легкове авто, серед поранених – діти
24 червня, 15:58
Тарас Лошак продовжував родинну традицію виготовлення музичних інструментів, започатковану його батьком наприкінці 1980-х років
Помер майстер-сопілкар Тарас Лошак, чиї інструменти звучали на Євробаченні
Вчора, 20:41
27 квітня народний депутат Сергій Лабазюк потрапив у ДТП в Хмельницькому
ДТП з потерпілим нардепом Лабазюком. Стала відома подальша доля справи
2 липня, 21:22
За професійну кар'єру в ММА Юнусов провів 27 поєдинків
ЗСУ на фронті ліквідували бійця ММА, який «прославився» побиттям літньої жінки
1 липня, 06:19
Артем Діденко жив у будинку на Дарниці, в який росіяни поцілили ракетою 2 липня 2л026 року
Під час обстрілу Києва 2 липня загинув працівник компанії «Балістика» Артем Діденко
3 липня, 17:18
Підозрюваному загрожує до десяти років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років
ДТП з 12 загиблими на Миколаївщині: водію обрано запобіжний захід
7 липня, 15:05
Поліцейські з’ясовують обставини ДТП за участю пасажирського автобуса
На Хмельниччині перекинувся пасажирський автобус: є потерпілі
11 липня, 17:26

Новини

Столичні кардіохірурги вперше застосували новітню технологію для лікування серця
Столичні кардіохірурги вперше застосували новітню технологію для лікування серця
У Печерському районі п'яний водій в’їхав в авто та втік з місця аварії
У Печерському районі п'яний водій в’їхав в авто та втік з місця аварії
На Білоцерківщині 23 липня буде перекрито залізничний переїзд: зміниться рух автобуса
На Білоцерківщині 23 липня буде перекрито залізничний переїзд: зміниться рух автобуса
Смертельна ДТП на Бориспільщині: вантажівка збила 26-річного пішохода
Смертельна ДТП на Бориспільщині: вантажівка збила 26-річного пішохода
Безкоштовно та з доплатою: як правильно перевозити багаж у метро Києва
Безкоштовно та з доплатою: як правильно перевозити багаж у метро Києва
Удвічі більше жертв: рятувальники назвали кількість потонулих у Києві з початку року
Удвічі більше жертв: рятувальники назвали кількість потонулих у Києві з початку року

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
356K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 липня: ситуація на фронті
144K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 липня 2026
110K
Київ залишають топдипломати Нідерландів та Канади: що сталося
89K
Яким Федоров був у студентські роки: архівне фото
81K
Зеленський залишає Федорова? Офіс президента шукає рішення
75K
20-річна українка з Міноборони домоглася заміни данських снарядів

Новини

The Times: звільнений Федоров може готуватися до виборів президента
Вчора, 20:10
RND: Бундесвер мобілізує 10 тисяч громадян до територіальної оборони
20 липня, 19:05
За місяць до звільнення екскерівник «Лісів України» отримав рекордну премію (документ)
20 липня, 13:52
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
17 липня, 09:02
Сенат США готовий схвалити санкції проти РФ, але залишається одна перепона
17 липня, 06:59
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
12 липня, 04:45

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua