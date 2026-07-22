Смертельна ДТП на Бориспільщині: вантажівка збила 26-річного пішохода

63-річний водій вантажівки DAF у напрямку Харкова врізався у причіп на узбіччі, після чого збив 26-річного пішохода.

Внаслідок отриманих травм молодий чоловік загинув на місці події до приїзду медиків

На автодорозі Київ – Харків сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки та трьох автомобілів. Унаслідок аварії загинув 26-річний чоловік. Про це повідомляє «Главком» із посиланняи на поліцію Київщини.

За попередніми даними правоохоронців, 63-річний керманич вантажівки DAF із напівпричепом, рухаючись у напрямку Харкова, спочатку врізався у причіп, що стояв на правому узбіччі. Після першого удару фура наїхала на 26-річного пішохода, а потім протаранила ще два легковики Volkswagen, які також перебували на узбіччі.

Після наїзду на пішохода фура протаранила два легковики Volkswagen, які перебували на узбіччі фото: Національна поліція Укрвїни

Внаслідок отриманих травм молодий чоловік загинув на місці події до приїзду медиків.

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури слідчі повідомили водію вантажівки про підозру за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, поліція розслідує дорожньо-транспортну пригоду на об’їзній дорозі Вінниці за участі трьох транспортних засобів. Аварія сталася 21 липня близько 19:40. За попередньою інформацією слідства, 46-річна водійка автомобіля ВАЗ зіткнулась із сідельним тягачем Volvo у складі автопоїзда з напівпричепом, який рухався у попутному напрямку під керуванням 23-річного вінничанина. Після цього водійка легковика втратила керування, виїхала на смугу зустрічного руху, де відбулось зіткнення з автомобілем Nissan під керуванням 42-річного жителя м. Вінниці.