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У Києві завершено ліквідацію пожеж після нічної атаки РФ

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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У Києві завершено ліквідацію пожеж після нічної атаки РФ
Після російського обстрілу Києва всі осередки займання ліквідовано
фото: ДСНС

Після російського обстрілу Києва всі осередки займання ліквідовано

Рятувальники завершили ліквідацію всіх пожеж, що виникли в Києві внаслідок нічної російської атаки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС.

За даними ДСНС, осередки займання виникли у Святошинському та Дарницькому районах столиці після влучань російських засобів ураження. «Внаслідок ворожого обстрілу пожежі виникли у Святошинському та Дарницькому районах міста», – повідомили рятувальники.

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До ліквідації наслідків атаки було залучено близько 150 рятувальників та 27 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

У Києві після нічної російської атаки тимчасово перекрили рух транспорту на частині проспекту Академіка Корольова через ліквідацію наслідків обстрілу. 

У ніч проти 16 липня Росія завдала комбінованого удару по Києву ракетами та ударними безпілотниками.

Найбільших руйнувань зазнали Дарницький та Святошинський райони столиці. За даними ДСНС, загинули двоє людей, ще шестеро дістали поранення, серед них – дитина. Внаслідок атаки виникли пожежі у складських та адміністративних будівлях, пошкоджено вантажні автомобілі й цивільну інфраструктуру. На місцях ударів тривають аварійно-рятувальні роботи.

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Теги: Київ обстріл ракетна атака

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