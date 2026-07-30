«Болить і досі». Олена Мозгова зворушливо звернулася до батька в день річниці його смерті

Микола Мозговий пішов з життя 30 липня 2010 року

Сьогодні, 30 липня, виповнюється 16 років із дня смерті видатного композитора і співака Миколи Мозгового. До річниці смерті артиста його донька, продюсерка Олена Мозгова, поділилася щемливим дописом, пише «Главком»

Олена Мозгова розповіла, що її батько помер у неї на руках. Продюсерка поділилася своїми емоціями та почуттями. За словами доньки співака, біль після його смерті й досі не вщухає. Мозгова звернулася до покійного батька, зізнавшись, що дуже сумує за ним.

«16 років минуло... Це був найстрашніший ранок у моєму житті... Він помер у мене на руках... і я нічого не змогла зробити. Болить і досі. Інколи більше, а часом трохи вщухає. Люблю і дуже скучила», – написала Мозгова.

фото: Олена Мозгова /Facebook

До свого допису продюсерка додала уривок з виступу Миколи Мозгового. На відео артист промовляв останні рядки зі своєї пісні «Минає день, минає ніч»: «Біда не в тім, що ти мене не любиш, біда, що я тебе не можу розлюбити», – сказав Мозговий. Після цих слів глядачі аплодували співаку стоячи.

Народний артист України Микола Мозговий народився 1 вересня 1947 року на Хмельниччині. Митець був популярним співаком, композитором та автором десятків популярних пісень. Широку популярність йому як композитору принесла пісня «Рідний край», яку у 1979 році виконала Софія Ротару. Також він є автором відомих композицій «Минає день», «Моя перша любов», «Горянка», «Вперше», «Зачаровані слова», «Дві качелі» та інших.

Микола Мозговий помер 30 липня 2010 року. У вересні того року композитору мало б виповнитися 63 роки. Співака поховано на Байковому кладовищі в Києві.

Як розповідав кореспондент «Главкому», 5 квітня в Національному палаці мистецтв «Україна» відбувся щорічний концерт пам'яті композитора-пісняра Миколи Мозгового. На концерті «Мозговий. Найкраще» зібралися відомі українські артисти та співаки-початківці. Ведучою заходу стала донька Миколи Мозгового, продюсерка Олена Мозгова. За словами доньки композитора, пісні її батька живуть, доки їх співають молоді та відомі українські виконавці.