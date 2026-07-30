Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

«Болить і досі». Олена Мозгова зворушливо звернулася до батька в день річниці його смерті

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Микола Мозговий був видатним співаком та автором десятків популярних пісень, які співала золота естрада України
фото: «Український інтерес»

Микола Мозговий пішов з життя 30 липня 2010 року 

Сьогодні, 30 липня, виповнюється 16 років із дня смерті видатного композитора і співака Миколи Мозгового. До річниці смерті артиста його донька, продюсерка Олена Мозгова, поділилася щемливим дописом, пише «Главком»

Олена Мозгова розповіла, що її батько помер у неї на руках. Продюсерка поділилася своїми емоціями та почуттями. За словами доньки співака, біль після його смерті й досі не вщухає. Мозгова звернулася до покійного батька, зізнавшись, що дуже сумує за ним.

«16 років минуло... Це був найстрашніший ранок у моєму житті... Він помер у мене на руках... і я нічого не змогла зробити. Болить і досі. Інколи більше, а часом трохи вщухає. Люблю і дуже скучила», – написала Мозгова.

«Болить і досі». Олена Мозгова зворушливо звернулася до батька в день річниці його смерті фото 1
фото: Олена Мозгова /Facebook

До свого допису продюсерка додала уривок з виступу Миколи Мозгового. На відео артист промовляв останні рядки зі своєї пісні «Минає день, минає ніч»: «Біда не в тім, що ти мене не любиш, біда, що я тебе не можу розлюбити», – сказав Мозговий. Після цих слів глядачі аплодували співаку стоячи.

Народний артист України Микола Мозговий народився 1 вересня 1947 року на Хмельниччині. Митець був популярним співаком, композитором та автором десятків популярних пісень. Широку популярність йому як композитору принесла пісня «Рідний край», яку у 1979 році виконала Софія Ротару. Також він є автором відомих композицій «Минає день», «Моя перша любов», «Горянка», «Вперше», «Зачаровані слова», «Дві качелі» та інших.

Микола Мозговий помер 30 липня 2010 року. У вересні того року композитору мало б виповнитися 63 роки. Співака поховано на Байковому кладовищі в Києві.

Як розповідав кореспондент «Главкому», 5 квітня в Національному палаці мистецтв «Україна» відбувся щорічний концерт пам'яті композитора-пісняра Миколи Мозгового. На концерті «Мозговий. Найкраще» зібралися відомі українські артисти та співаки-початківці. Ведучою заходу стала донька Миколи Мозгового, продюсерка Олена Мозгова. За словами доньки композитора, пісні її батька живуть, доки їх співають молоді та відомі українські виконавці.

Читайте також:

Теги: народний артист співак історія смерть сім'я

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Інна Білоконь показала кадри з відпочинку з сімʼєю
Мама Вєрки Сердючки поділилася рідкісними кадрами з чоловіком і онукою
4 липня, 17:17
Через відсутність роками нових ролей у театрі Хостікоєв створив з Богданом Бенюком приватний антрепризний театр. На фото момент з вистави «Швейк»
Куди зникла театральна компанія «Бенюк і Хостікоєв»? Легендарний актор розкрив деталі
13 липня, 13:11
Жінці загрожує до 8 років позбавлення свободи
Трагедія на Буковині: матір через недогляд довела 11-річного сина до смерті
14 липня, 12:04
Ксенія Баш, Андрій Хливнюк та Дмитро Кузьмін отримали звання народних та заслужених артистів
День Української Державності: президент відзначив діячів культури
15 липня, 15:51
Дослідження статуту та документів лаври тривало з 24 червня
Держава підтвердила зв'язок Почаївської лаври з Москвою
22 липня, 22:10
Наслідки смертельного удару по Чернігову
Дівчинка мала святкувати 10-річчя: деталі трагедії в АТБ у Чернігові
28 липня, 09:24
РФ заявила про помсту Британії за Кримську війну 170-річної давності
РФ заявила про помсту Британії за Кримську війну 170-річної давності
9 липня, 05:27
За словами Трампа, сенатор Грем у останній розмові скаржився на втому
Трамп розповів про останню розмову з сенатором Гремом
12 липня, 17:30
На марші ЛГБТК+ у Берліні фургон влетів у натовп людей
На марші ЛГБТК+ у Берліні фургон влетів у натовп: є жертва й поранені
26 липня, 05:18

Шоу-біз

Зірка фільму «Ілюзія обману» відвідав Україну (фото)
Зірка фільму «Ілюзія обману» відвідав Україну (фото)
«Болить і досі». Олена Мозгова зворушливо звернулася до батька в день річниці його смерті
«Болить і досі». Олена Мозгова зворушливо звернулася до батька в день річниці його смерті
Джордж Клуні з родиною евакуювався зі свого будинку у Франції: подробиці
Джордж Клуні з родиною евакуювався зі свого будинку у Франції: подробиці
У новому фільмі про Людину-павука зазвучала пісня росіянки Монеточки: як реагують українці
У новому фільмі про Людину-павука зазвучала пісня росіянки Монеточки: як реагують українці
Українські зірки відреагували на масовану атаку РФ (фото)
Українські зірки відреагували на масовану атаку РФ (фото)
Джастін Трюдо та Кеті Перрі відсвяткували першу річницю стосунків: ексклюзивні кадри
Джастін Трюдо та Кеті Перрі відсвяткували першу річницю стосунків: ексклюзивні кадри

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
358K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 липня: ситуація на фронті
145K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 липня 2026
144K
Сирський після звільнення зробив заяву про українську армію
137K
Кім звернувся до українців після протестів через його призначення
120K
ТЦК працюватимуть за новими правилами: що змінить Міноборони
91K
На прощання «Нафтогаз» виплатив Корецькому відпускні: названо суму

Новини

30 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:00
«Бандероль» пішла в серію: ГУР показав іноземні компоненти
Вчора, 23:24
ФСБ оголосила Павла Дурова у міжнародний розшук
Вчора, 09:35
29 липня: який сьогодні день, традиції та заборони
Вчора, 00:00
Кабмін погодив звільнення Альони Шкрум із Мінрозвитку
28 липня, 13:18
Monobank дозволив блокувати людей, які надсилають небажані перекази
28 липня, 12:35

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua