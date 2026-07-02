Мадонна два дні провела в комі через складний діагноз: подробиці

67-річна Мадонна розповіла про проблеми зі здоров’ям через постійну роботу на сцені

Американська зірка попмузики Мадонна опинилася в реанімації та пробула в комі декілька днів. Співачка розповіла про один із найскладніших періодів свого життя. Про це пише «Главком» із посиланням на Daily Mail.

Мадонна пригадала події, які трапилися з нею у 2023 році. Артистка потрапила до лікарні через складну бактеріальну інфекцію, яка викликала сепсис. На тлі ускладнень у Мадонни розвинулися легенева та ниркова недостатність.

Через складний стан лікарі ввели зірку в медикаментозну кому. Про ці дні Мадонна згадує із посмішкою. Річ у тім, що в лікарні нею опікувалася медсестра, яка підтримувала її та допомогла одужати. «Кілька років тому мені було дуже погано в лікарні. Я була в комі, і цю прекрасну медсестру, яка доглядала за мною, звали Олівія. Вона кричала на мене щодня, казала, що мені потрібно вставати, мені потрібно вибратися з реанімації, і вона справді додала мені багато сміливості та надії», – розповіла виконавиця.

Одна із сестер Мадонни подарувала їй після повернення з лікарні м’яку іграшку – восьминога, якого вона назвала Октавією, і тепер не розлучається з ним. Він нагадує їй про медсестру Олівію, яка підтримала її в складні дні. «Коли я виписалася з лікарні та повернулася додому, моя сестра дала мені цього восьминога. Коли я дивилася на нього, думала лише про свою медсестру, яка піклувалася про мене. Він зі мною з того часу. Начинка починає бути трохи огидною, але я його люблю. Я його обожнюю», – поділилася жінка.

Через лікування співачка перенесла свій світовий тур. Однак із часом, після відновлення, вона повернулася на сцену.

Також Мадонна розповіла, що має і інші проблеми зі здоров’ям. Через багаторічну роботу на сцені вона має хворі коліна. Через постійне навантаження вони болять, а в одному з колін майже стерся хрящ. Співачка зізналася, що за роки своєї кар’єри неодноразово травмувалася під час концертів, зокрема й отримувала переломи.

Нагадаємо, популярна американська співачка Мадонна показалася у Парижі під час тижня моди. 67-річну зірку зазнімкували папараці, а зовнішній вигляд виконавиці занепокоїв мережу. Попри стильний образ, користувачі звернули увагу насамперед на руки Мадонни, які, на їхню думку, виглядали занадто худорлявими.