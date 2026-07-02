Головна Скотч Здоров'я
search button user button menu button

Мадонна два дні провела в комі через складний діагноз: подробиці

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Мадонна розповіла, хто підтримав її під час складної хвороби
фото: Іstagram.com/madonna

67-річна Мадонна розповіла про проблеми зі здоров’ям через постійну роботу на сцені

Американська зірка попмузики Мадонна опинилася в реанімації та пробула в комі декілька днів. Співачка розповіла про один із найскладніших періодів свого життя. Про це пише «Главком» із посиланням на Daily Mail.

Мадонна пригадала події, які трапилися з нею у 2023 році. Артистка потрапила до лікарні через складну бактеріальну інфекцію, яка викликала сепсис. На тлі ускладнень у Мадонни розвинулися легенева та ниркова недостатність.

Через складний стан лікарі ввели зірку в медикаментозну кому. Про ці дні Мадонна згадує із посмішкою. Річ у тім, що в лікарні нею опікувалася медсестра, яка підтримувала її та допомогла одужати. «Кілька років тому мені було дуже погано в лікарні. Я була в комі, і цю прекрасну медсестру, яка доглядала за мною, звали Олівія. Вона кричала на мене щодня, казала, що мені потрібно вставати, мені потрібно вибратися з реанімації, і вона справді додала мені багато сміливості та надії», – розповіла виконавиця.

Мадонна два дні провела в комі через складний діагноз: подробиці фото 1
фото: Іnstagram.com/madonna

Одна із сестер Мадонни подарувала їй після повернення з лікарні м’яку іграшку – восьминога, якого вона назвала Октавією, і тепер не розлучається з ним. Він нагадує їй про медсестру Олівію, яка підтримала її в складні дні. «Коли я виписалася з лікарні та повернулася додому, моя сестра дала мені цього восьминога. Коли я дивилася на нього, думала лише про свою медсестру, яка піклувалася про мене. Він зі мною з того часу. Начинка починає бути трохи огидною, але я його люблю. Я його обожнюю», – поділилася жінка.

Через лікування співачка перенесла свій світовий тур. Однак із часом, після відновлення, вона повернулася на сцену.

Також Мадонна розповіла, що має і інші проблеми зі здоров’ям. Через багаторічну роботу на сцені вона має хворі коліна. Через постійне навантаження вони болять, а в одному з колін майже стерся хрящ. Співачка зізналася, що за роки своєї кар’єри неодноразово травмувалася під час концертів, зокрема й отримувала переломи.

Нагадаємо, популярна американська співачка Мадонна показалася у Парижі під час тижня моди. 67-річну зірку зазнімкували папараці, а зовнішній вигляд виконавиці занепокоїв мережу. Попри стильний образ, користувачі звернули увагу насамперед на руки Мадонни, які, на їхню думку, виглядали занадто худорлявими.

Читайте також:

Теги: здоров'я лікарня кома Мадонна хвороба

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Один із пошкоджених під час обстрілу у ніч на 2 червня медичних закладів Києва
Атака на Київ 2 червня: названо медзаклади, які постраждали від обстрілу
2 червня, 13:58
Голова уряду нагадала, що наразі держава застосовує кілька механізмів підтримки медичних закладів і лікарів, які працюють у прифронтових громадах та на територіях бойових дій
Кабмін продовжив програму підтримки медзакладів у зоні бойових дій
4 червня, 19:31
Джеремі Кларксон лікується від раку простати
Відомий британський телеведучий, який допомагає Україні, повідомив про важку хворобу
17 червня, 12:28
Ботулотоксин неможливо визначити за смаком, запахом чи зовнішнім виглядом продукту
В Україні від початку року зафіксовано 12 випадків ботулізму: як уберегтися
11 червня, 07:12
Активність Сонця з 19 по 20 червня 2026 року
Прогноз магнітних бур на 19-20 червня: якою буде сонячна активність
19 червня, 05:00
КМДА майже закінчила перевірку діяльності «Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги», у ході якої виявили низку порушень
Поліція розслідує причини смерті військового у київській лікарні
13 червня, 15:59
Базовий скринінг здоров’я є безплатним
«Скринінг здоров’я 40+»: хто може пройти обстеження та як скористатися програмою
23 червня, 21:21
Тіна Кароль розповіла, скільки годин на тиждень займається спортом
Тіна Кароль поділилася секретом своєї стрункості
23 червня, 21:12
За результатами тестування у медика підтвердили захворювання на вірус Ебола – це перший випадок зараження у Франції під час нинішнього спалаху в Африці
Франція підтвердила перший випадок Еболи в країні
24 червня, 14:37

Здоров'я

Мадонна два дні провела в комі через складний діагноз: подробиці
Мадонна два дні провела в комі через складний діагноз: подробиці
«Було важко». Іво Бобул вперше розкрив причину свого різкого схуднення
«Було важко». Іво Бобул вперше розкрив причину свого різкого схуднення
316 років на трьох: найстаріші сестри у світі поділилися секретами довголіття
316 років на трьох: найстаріші сестри у світі поділилися секретами довголіття
В Україні почала цвісти смертельно небезпечна рослина: як її розпізнати
В Україні почала цвісти смертельно небезпечна рослина: як її розпізнати
Як менше втомлюватися на роботі? Учені знайшли простий спосіб
Як менше втомлюватися на роботі? Учені знайшли простий спосіб
«Дуже комплексував». Телеведучий Костянтин Грубич повідомив про невиліковне захворювання
«Дуже комплексував». Телеведучий Костянтин Грубич повідомив про невиліковне захворювання

Новини

В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 2 липня 2026
Сьогодні, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 1 липня 2026
Вчора, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 30 червня 2026
30 червня, 05:59
Вибухи в окупованому Донецьку, замах на українського олігарха у Монако: головне за ніч 30 червня
30 червня, 05:35
В Україні сильна спека: погода на 29 червня 2026
29 червня, 05:59
В Україні спекотно: погода на 28 червня 2026
28 червня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua