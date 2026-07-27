Помер автор скандальної анатомічної виставки людських тіл Хагенс

Хагенс заповів зберегти його тіло за допомогою розробленого ним методу

Німецький анатом Гюнтер фон Хагенс «Доктор Смерть» помер у п’ятницю, 24 липня, у віці 81 рік. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на DW.

Причина смерті не називається, але ще у 2010 році фон Хагенс розповів, що страждає на хворобу Паркінсона.

Вчений відомий тим, що з 1970-х років розробляв, а потім запатентував метод пластинації – консервації людських тіл та органів протягом тривалого часу за рахунок заміни рідин у тканинах спеціальними полімерами. З 1995 року фон Хагенс проводив по всьому світу виставки законсервованих людських тіл під назвою Körperwelten («Світи тіл»), а також заснував Інститут пластинації в Гейдельберзі та лабораторію з підготовки тіл у Губені.

Попри те, що на виставках вченого демонстрували тіла лише тих людей, які дали на це згоду, такі експозиції викликали чимало критики, зокрема й з боку представників церкви. А перший у Великій Британії за 170 років публічний розтин тіла, яке фон Хагенс провів під час виставки в Лондоні у 2002 році, засудили, зокрема, й місцеві лікарі.

фото: АР

Сам вчений заявляв, що своєю діяльністю допомагає людям зрозуміти, як влаштоване їхнє тіло. «Я торкаюся табуйованої теми – нашого власного тіла – але ж немає нічого ближчого до нас, ніж наше тіло», – говорив він.

Що буде з тілом вченим після смерті

У заяві Інституту пластинації, який очолює його дружина, лікарка Ангеліна Воллі, зазначається, що фон Хагенс заповів зберегти його тіло за допомогою розробленого ним методу. Процедуру проведе сама дружина. «Спочатку ця думка здавалася мені абсолютно жахливою. Але чим більше я думала про це, тим більше бачила в цьому прояв кохання до партнера», – сказала Воллі. За її словами, на підготовку їй знадобиться рік, весь цей час тіло вченого перебуватиме в морозильній камері.

Гюнтер фон Хагенс та Ангеліна Уеллі у 2018 році фото: АР

Біографія

Гюнтер фон Хагенс народився 10 січня 1945 року поблизу міста Каліш, яке на той час перебувало під контролем нацистської Німеччини, але вже за кілька тижнів було звільнене радянською армією і зараз входить до складу Польщі. Він виріс на території НДР і з 1965 року вивчав медицину в Єнському університеті, а в 1969-му був заарештований за розповсюдження листівок проти введення збройних сил Варшавського договору до Чехословаччини. Потім він марно намагався втекти з НДР, а в 1970-му влада ФРН домоглася його звільнення та виїзду як політичного в’язня за викуп.

Опинившись у Західній Німеччині, він продовжив медичну освіту в Любецькому університеті, а потім почав працювати в Гейдельберзькому університеті. У 1975 році одружився з колишньою однокурсницею Корнелією фон Хагенс і взяв її прізвище. Від цього шлюбу у нього залишилося троє дітей.

Через прогресуючу хворобу Паркінсона в останні роки фон Хагенс практично відійшов від справ, а його друга дружина Воллі фактично виконувала роль його «перекладача». Окрім останньої дружини, справу вченого продовжує його син Рюрик.