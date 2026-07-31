Помер легендарний капітан «Мілана»

Франко Барезі боровся з важким захворюванням

Легендарний захисник «Мілана» та збірної Італії Франко Барезі пішов з життя у віці 66 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу «Мілана».

За інформацією ЗМІ, останніми роками Барезі боровся з важким захворюванням.

«Уся історія «Мілана» сумує у зв’язку зі смертю Франко Барезі. Його приклад і чесність назавжди залишаться частиною ДНК клубу, так само як і його легендарна футболка з номером 6. Співчуття, які «Мілан» висловлює родині Франко Барезі в цей важкий час, поділяють усі «россонеро», для яких ця втрата стала особистою», – пише пресслужба «Мілана».

Барезі провів усю професійну кар’єру у складі «Мілана», зігравши 719 матчів – це рекорд клубу. Разом із «россонері» він шість разів ставав чемпіоном Італії, тричі вигравав Кубок європейських чемпіонів (Лігу чемпіонів), чотири рази завойовував Суперкубок Італії, а також перемагав у Міжконтинентальному кубку та Суперкубку УЄФА.

У складі збірної Італії Барезі провів 81 матч. У 1982 році він став чемпіоном світу, а згодом завоював срібні медалі чемпіонату світу 1994 року та бронзу світової першості 1990 року. З 2020 року легендарний футболіст обіймав посаду почесного віцепрезидента «Мілана».

Нагадаємо, пішов з життя український футболіст В'ячеслав Шарпар. Найбільше відомий вболівальникам Шарпар своїми виступами за «Ворсклу», «Волинь» та «Металіст». У складі полтавської команди він відзначився пам’ятним голом у ворота лондонського «Арсенала» в матчі Ліги Європи сезону 2018/19.

З «Металістом» Шарпар здобував бронзу української першості у 2011 році. Окрім цього, Шарпар грав за «Говерлу», київський «Арсенал», казахстанський «Атирау» та низку інших команд. У його активі – чемпіонство та перемога в Кубку Молдови разом із «Шерифом», а також титул чемпіона Латвії у складі ФК «Рига».

За молодіжну збірну України (U-21) футболіст провів два матчі. Професійну кар’єру В'ячеслав завершив у 2021 році, виступаючи за «Волинь».