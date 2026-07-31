Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Помер легендарний капітан «Мілана»

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
google social img telegram social img facebook social img
Помер легендарний капітан «Мілана»
Франко Барезі помер у віці 66 років
фото: La Gazzetta dello Sport

Франко Барезі боровся з важким захворюванням

Легендарний захисник «Мілана» та збірної Італії Франко Барезі пішов з життя у віці 66 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу «Мілана».

За інформацією ЗМІ, останніми роками Барезі боровся з важким захворюванням.  

«Уся історія «Мілана» сумує у зв’язку зі смертю Франко Барезі. Його приклад і чесність назавжди залишаться частиною ДНК клубу, так само як і його легендарна футболка з номером 6. Співчуття, які «Мілан» висловлює родині Франко Барезі в цей важкий час, поділяють усі «россонеро», для яких ця втрата стала особистою», – пише пресслужба «Мілана».

Барезі провів усю професійну кар’єру у складі «Мілана», зігравши 719 матчів – це рекорд клубу. Разом із «россонері» він шість разів ставав чемпіоном Італії, тричі вигравав Кубок європейських чемпіонів (Лігу чемпіонів), чотири рази завойовував Суперкубок Італії, а також перемагав у Міжконтинентальному кубку та Суперкубку УЄФА.

У складі збірної Італії Барезі провів 81 матч. У 1982 році він став чемпіоном світу, а згодом завоював срібні медалі чемпіонату світу 1994 року та бронзу світової першості 1990 року. З 2020 року легендарний футболіст обіймав посаду почесного віцепрезидента «Мілана».

Нагадаємо, пішов з життя український футболіст В'ячеслав Шарпар. Найбільше відомий вболівальникам Шарпар своїми виступами за «Ворсклу», «Волинь» та «Металіст». У складі полтавської команди він відзначився пам’ятним голом у ворота лондонського «Арсенала» в матчі Ліги Європи сезону 2018/19.

З «Металістом» Шарпар здобував бронзу української першості у 2011 році. Окрім цього, Шарпар грав за «Говерлу», київський «Арсенал», казахстанський «Атирау» та низку інших команд. У його активі – чемпіонство та перемога в Кубку Молдови разом із «Шерифом», а також титул чемпіона Латвії у складі ФК «Рига».

За молодіжну збірну України (U-21) футболіст провів два матчі. Професійну кар’єру В'ячеслав завершив у 2021 році, виступаючи за «Волинь».

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Мілан

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Календар матчів Бундесліги сезону 2026/27
Календар матчів Бундесліги сезону 2026/27: ключові матчі та битви грандів
11 липня, 21:15
Футболістам збірної Бразилії дісталося від президента країни
Президент Бразилії розкритикував футболістів, які не повернулися до країни з Чемпіонату світу
14 липня, 10:30
Олександр Тимчик та його дружина Карина вже виховують сина Тимура
Гравець «Динамо» Тимчик вдруге став батьком
17 липня, 10:30
Ліонель Мессі не втомлюється штампувати рекорди
Мессі встановив рекорд фіналів Чемпіонату світу та повторив іще один
19 липня, 22:27
У прямому ефірі протистояння «Динамо» – ПАОК транслюватимуть «Київстар ТБ» і «2+2»
«Динамо» – ПАОК: де дивитися гру кваліфікації Ліги Європи
23 липня, 11:03
Грізманн вдало розпочав кар'єру в США
Грізманн відзначився дебютним голом за «Орландо»
23 липня, 13:25
«Динамо» пройшло у першому раунді відбору Ліги Європи «Університатю Клуж»
Прогноз невтішний. Український воротар не залишив шансів «Динамо» у протистоянні з ПАОКом
23 липня, 13:43
Дарвін Нуньєс отримав нагоду повернутися до Європи
«Барселона» знайшла альтернативу на випадок невдачі з трансфером Альвареса – ЗМІ
23 липня, 19:14
Пол Вейд десять років виступав за збірну Австралії
Колишній капітан збірної Австралії з футболу повідомив про важку хворобу
24 липня, 17:19

Новини

Вперше за 63 роки у єврокубках забив гол однорукий футболіст
Вперше за 63 роки у єврокубках забив гол однорукий футболіст
Помер легендарний капітан «Мілана»
Помер легендарний капітан «Мілана»
«Гент» – ЛНЗ: результат драматичного протистояння у кваліфікації Ліги конференцій
«Гент» – ЛНЗ: результат драматичного протистояння у кваліфікації Ліги конференцій
Нападник збірної України вдруге поспіль відзначився красивим голом на євроарені
Нападник збірної України вдруге поспіль відзначився красивим голом на євроарені
«Динамо» поступилося ПАОКу у виїзному матчі кваліфікації Ліги Європи
«Динамо» поступилося ПАОКу у виїзному матчі кваліфікації Ліги Європи
Чи сталося диво? Як пройшов поєдинок кваліфікації Ліги Європи ПАОК – «Динамо»
Чи сталося диво? Як пройшов поєдинок кваліфікації Ліги Європи ПАОК – «Динамо»

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
359K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 липня: ситуація на фронті
146K
Сирський після звільнення зробив заяву про українську армію
145K
Карта повітряних тривог України онлайн 31 липня 2026
137K
Кім звернувся до українців після протестів через його призначення
120K
ТЦК працюватимуть за новими правилами: що змінить Міноборони
91K
На прощання «Нафтогаз» виплатив Корецькому відпускні: названо суму

Новини

Дизель різко подорожчав. Ціни на АЗС 31 липня 2026 року
Сьогодні, 07:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 07:18
31 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:00
Батьки дітей, які постраждали від обстрілу у Вишневому, скаржаться на умови у закарпатському «Артеку»
Вчора, 21:33
30 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Вчора, 00:00
«Бандероль» пішла в серію: ГУР показав іноземні компоненти
29 липня, 23:24

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua