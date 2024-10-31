Безпілотник атакував завод у російському місті Уфа

Наразі на місці атаки працюють екстрені служби

У столиці російського регіону Башкортостан – Уфі – безпілотник атакував завод. Про це повідомляють росЗМІ.

«У промисловій зоні Уфи зазнав аварії безпілотний літальний апарат. Він заплутався у ґратах і тросах, завдяки чому вдалося уникнути прямої атаки на велике підприємство», – зазначаються росЗМІ.

Наразі на місці атаки працюють екстрені служби.

Одночасно повідомляється, що аеропорт Уфи призупинив прийом і відправку рейсів через загрозу атаки безпілотника.

Нагадаємо, що ввечері 27 жовтня БпЛА атакували спиртовий завод у Воронезькій області. Внаслідок атаки безпілотників знову був уражений спиртзавод «Етанол спирт», розташований у Новохоперську. Підприємство перед тим вже ставало об'єктом дронових ударів цього місяця.

До слова, кількома днями раніше безпілотники атакували спиртові заводи на території країни-агресора. Ці підприємства виробляють не лише спирт.