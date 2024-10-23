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У Львівській опері через ажіотаж із квитками Іво Бобул і Лілія Сандулеса дадуть додатковий концерт

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Іво Бобул і Лілія Сандулеса не виступали разом понад два десятиліття, а на початку 2024 року знову заявили про возз'єднання
фото з відкритих джерел

Виступ знаменитого дуету пройде під назвою «Берег любові крізь роки»

У Львівській опері Іво Бобул і Лілія Сандулеса у межах нового спільного концертного туру українськими містами дадуть додатковий концерт. Про це повідомили організатори заходу Clever Production.

Ще один концерт знаменитого дуету буде організовано 28 жовтня у Львівській опері через ажіотаж із квитками. Виступ пройде під назвою «Берег любові крізь роки» і відбудеться в межах нового спільного  концертного туру артистів українськими містами.

Як розповіли організатори, тур стартував 12 жовтня у Чернігові та охоплює понад 30 міст України. Львів став тринадцятим містом, куди Іво Бобул і Лілія Сандулеса завітали з концертом. Попереду також виступи у Луцьку, Одесі, Кривому Розі, Кременчузі, Дніпрі, Запоріжжі та інших містах. 

На концерті виконає свої найвідоміші композиції та роботи, що з’явилися останніми роками: «Якщо любиш – кохай», «Берег любові», «На Україну повернусь», «Рідна хата», «Непереможна Україна» та інші пісні.

Іво Бобул – народний артист України, співак та автор пісень, чия творча кар’єра розпочалася у 80-ті роки минулого століття.  Вони разом випустили кілька хітів, в тому числі і пісню «Берег любові». У 1991 році співак почав виступати в парі з Лілією Сандулесою. Зазначимо, що в 90-х роках Іво Бобул і Лілія Сандулеса були не тільки успішним творчим дуетом, але і парою. Однак на початку 2000-х стало відомо про те, що вони розлучилися. Разом з тим розпався і їхній творчий тандем. Колишнє подружжя не виступало разом понад два десятиліття, а на початку 2024 року знову заявило про возз'єднання.

Дует подарував слухачам такі відомі шлягери як «Берег любові», «А липи цвітуть», «Пломінь мого серця», «Стрілися двоє» та багато інших. Спеціально для Лілії Сандулеси Іво Бобул написав пісню «Моя любов».

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Теги: Львів Іво Бобул співачка концерт співак

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