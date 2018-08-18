У Львові рятувальники визволили понад 100 людей із затоплених авто



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Фото: ДСНС Наслідки негоди у Львові

Фахівці ДСНС відбуксирували 9 маршруток та 12 легкових автомобілів

Ввечері 17 серпня у Львові пройшла сильна злива з грозою, унаслідок чого відбулося підтоплення ряду вулиць міста. На деяких вулицях рятувальникам довелось визволяти пасажирів із заблокованого транспопрту.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС Львівщини.

Зокрема, поблизу ринку «Привокзальний» рятувальники на руках винесли із підтоплених транспортних засобів 77 людей, з них 9 дітей.

Фахівці ДСНС відбуксирували 9 маршруток та 12 легкових автомобілів.

Окрім цього, рятувальники відчинили каналізаційні люки для спуску води з дорожнього полотна, та здійснювали регулювання руху транспортних засобів.

«Напружена ситуація склалась на вулиці Сахарова. Внаслідок різкого підйому рівня води були заблоковані пасажири маршрутних транспортних засобів та легкових автомобілів. Підрозділами ДСНС Львівщини були евакуйовані 53 осіб з низ 6 дітей», — йдеться у повідомленні.

До ліквідації наслідків негоди було залучено 72 працівників ДСНС та 18 одиниць техніки.

У Львові ввечері 17 серпня пройшла сильна злива з грозою, унаслідок чого у місті затопило низку вулиць. Зокрема, підтопило вулиці: Залізнична, Глибока, Героїв УПА, Богуна, Сахарова, Привокзальна, Дідушка, Кульпарківська, Торф’яна та Дудаєва.

Нагадаємо, в мерії створено координаційний штаб для ліквідації наслідків негоди. Зараз до роботи заучені всі служби міста. Завтра для комунальних підприємств також оголошено робочий день.

Мешканців міста просять про усі надзвичайні ситуації повідомляти «Гарячу лінію міста» за тел. 15−80, аби комунальні служби оперативно реагували та усували недоліки негоди.

Як раніше повідомив «Главком», у Києві внаслідок нічної зливи пошкоджено десятки дерев, підтоплені кілька вулиць. Зокрема, після нічної грози затопило Хрещатик.

Грозу, що пройшлася у ніч на 16 серпня Києвом, супроводжував сильний град.

Негода вирвала вишку зв’язку на даху будинку.

У Києві на вулиці Гоголівській сильний потік води підняв одну автівку і поставив двома колесами на іншу.

Укргідрометцентр заявив, що не зміг спрогнозувати бурі, яка вночі прокотилася Києвом і призвала до руйнувань і збитків, через неможливість 100% прогнозування погоди.

Нагадаємо, у четвер, 16 серпня в Україні збережеться спекотна погода, прохолодно буде тільки на заході країни.

Раніше синоптики повідомили, якою буде погода найближчими днями.

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