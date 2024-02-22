Данія анонсувала новий пакет військової допомоги Україні

У межах нової допомоги Данія у співпраці з Чехією профінансує придбання 15 тис.155-мм артилерійських боєприпасів

Міністерство оборони Данії оголосило про новий пакет військової допомоги Україні на 1,7 млрд данських крон (близько 228 млн євро). Він передбачає боєприпаси для артилерії та ППО, безпілотники й допомогу в розмінуванні. Про це йдеться в заяві на сайті данського оборонного відомства.

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Так, у межах нової допомоги Данія у співпраці з Чехією профінансує придбання 15 тис.155-мм артилерійських боєприпасів. Їх доставлять в Україну протягом кількох місяців.

Також Данія передасть боєприпаси для систем протиповітряної оборони, техніку для розмінування та безпілотники. А ще пакет включатиме радари, комунікаційні прилади та обладнання для дронів від данських компаній.

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«Я щасливий, що так багато данських компаній підтримують оборонну боротьбу України. Я регулярно розмовляю з представниками оборонної промисловості Данії про те, як ми можемо краще використати знання та потенціал ділового світу щодо військових пожертвувань Україні. Обладнання данського виробництва має великий попит в Україні», – відзначив міністр оборони Трольс Лунд Пульсен.

Це вже 15-й пакет військової допомоги Україні від Данії.

Нагадаємо, Данія оголосила про підписання з Україною угоди про надання гарантій безпеки. Термін угоди – 10 років.

Раніше повідомлялося, що у межах участі в Мюнхенській конференції з питань безпеки президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен. Вони обговорили гарантії безпеки та співпрацю між країнами. До того ж Володимир Зеленський із Метте Фредеріксен обговорили залучення Данії та данських компаній до спільного виробництва дронів.

До слова, Канада готова підтримати ініціативу Чехії щодо термінової доставки десятків тисяч артилерійських снарядів до України.