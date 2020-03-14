В Луганській області зафіксували першу підозру на коронавірус



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В Луганській області зафіксували першу підозру на коронавірус

Людину помістили до ізолятора

У п'ятницю, 13 березня, у Луганській області повідомили про першу підозру на коронавірусну інфекцію.

Про це йдеться на Facebook-сторінці Департаменту охорони здоров’я Луганської ОДА.

«Людина ізольована, перебуває під наглядом лікарів, стан задовільний. Визначені всі контактні, вони знаходяться у самоізоляції під медико-санітарним наглядом», - йдеться в повідомленні.

За останніми даними, в Україні первіряють 59 підозр на коронавірус Covid-19.

13 березня в Україні зафіксовано першу смерть від коронавірусу. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко підтвердив на брифінгу інформацію про смерть 71-річної жінки в Житомрській області.

Слід зазначити, що пацієнтка з коронавірусом на Житомирщині, у якої 12 березня виявили вірус, не відразу звернулася за допомогою до лікарів і не самоізолювалася, а ходила до церкви і приймала гостей.

У райцентрі Радомишль, у якому в жінки пенсійного віку був виявлений коронавірус, запровадили надзвичайний стан.

У п'ятницю на Житомирщині дезінфікували автовокзал і церкву в Радомишлі, які відвідувала інфікована коронавірусом жінка, що померла.

Згодом медики розповіли про симптоми першої жертви коронавірусу в Україні.

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