В Луганській області зафіксували першу підозру на коронавірус
Людину помістили до ізолятораУ п'ятницю, 13 березня, у Луганській області повідомили про першу підозру на коронавірусну інфекцію.
Про це йдеться на Facebook-сторінці Департаменту охорони здоров’я Луганської ОДА.
«Людина ізольована, перебуває під наглядом лікарів, стан задовільний. Визначені всі контактні, вони знаходяться у самоізоляції під медико-санітарним наглядом», - йдеться в повідомленні.
За останніми даними, в Україні первіряють 59 підозр на коронавірус Covid-19.
13 березня в Україні зафіксовано першу смерть від коронавірусу. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко підтвердив на брифінгу інформацію про смерть 71-річної жінки в Житомрській області.
Слід зазначити, що пацієнтка з коронавірусом на Житомирщині, у якої 12 березня виявили вірус, не відразу звернулася за допомогою до лікарів і не самоізолювалася, а ходила до церкви і приймала гостей.
У райцентрі Радомишль, у якому в жінки пенсійного віку був виявлений коронавірус, запровадили надзвичайний стан.
У п'ятницю на Житомирщині дезінфікували автовокзал і церкву в Радомишлі, які відвідувала інфікована коронавірусом жінка, що померла.
Згодом медики розповіли про симптоми першої жертви коронавірусу в Україні.
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