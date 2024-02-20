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Суд Лондона звільнив під заставу окупаційного ексгубернатора Севастополя

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Суд Лондона звільнив під заставу окупаційного ексгубернатора Севастополя
Суд над колишнім російським чиновником і колаборантом відбудеться в березні 2025 року
фото з відкритих джерел

За умовами застави, британський і російський паспорти Овсяннікова залишаються у правоохоронців

Заарештованого в Лондоні колишнього «губернатора» окупованого Севастополя Дмитра Овсяннікова звільнили під заставу. Про це повідомляє BBC.

Рішення ухвалив королівський суд району Сазерк. Під час засідання стало відомо, що Овсянніков також є громадянином Британії.

За умовами застави, його британський і російський паспорти залишаються у правоохоронців, а сам Овсянніков має дотримуватися комендантської години з 21:00 до 05:00, залишаючись вдома з електронним браслетом. Щодня він зобов'язаний відмічатися в поліції.

Суд над колишнім російським чиновником і колаборантом відбудеться в березні 2025 року.

Дмитро Овсянніков – російський державний і політичний діяч. «Губернатор» Севастополя з 18 вересня 2017 до 11 липня 2019. Заступник міністра промисловості і торгівлі Російської Федерації. У квітні 2020 року його було виключений з партії «Єдина Росія» і знято з посади після скандалу в Іжевському аеропорту.

Як повідомлялося, Національне агентство по боротьбі зі злочинністю Британії затримало колишнього так званого «губернатора» окупованого Севастополя Дмитра Овсяннікова за ухилення від санкцій.

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Теги: суд Крим Севастополь росіяни Лондон

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