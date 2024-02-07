Проживання з особами похилого віку, які потребують догляду, не рятує від мобілізації – рішення суду

Обвинувачений переконував суд: уже п’ять років, як бабуся не виходить на вулицю; її немає на кого залишити

Обвинувачений, який хотів доглядати за 81-річною бабусею, сідає в тюрму

Бучацький районний суд Тернопільської області визнав винним 40-річного місцевого мешканця в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації і призначив три роки і два місяці позбавлення волі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

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За матеріалами справи, на початку березня 2023 року обвинувачений пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби. Після цього військовозобов’язаному двічі було вручено бойові повістки, які передбачають відправку до військової частини. Однак чоловік проігнорував виклик і не з’явився у визначені дні у пункт збору.

У суді обвинувачений вини не визнав. Пояснив: за 15 хвилин успішно пройшов медичну комісію. Дізнавшись результат медогляду, чоловік повідомив, що в нього є 81-річна бабуся, яку він доглядає та не має на кого її залишити. Планував офіційно оформити догляд за старенькою. Однак, коли почав збирати документи, отримав бойові повістки. За словами обвинуваченого, він мав виїжджати на пункт збору, але у бабусі підвищився тиск, тому він залишився з нею, викликавши «швидку».

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У наступні дні військовозобов’язаний продовжив збір документів. Натомість Бучацька міська рада відмовила йому, мотивуючи тим, що відповідну комісію не допустили до квартири, де мешкає обвинувачений із бабусею.

Крім цього, обвинувачений переконував суд: уже п’ять років, як бабуся не виходить на вулицю; її немає на кого залишити. До того ж рідний брат обвинуваченого служить в армії, а син бабусі проживає у місті Бучач окремо від неї.

Як з’ясувала Феміда, обвинувачений не звертався із заявами про відтермінування проходження військової служби у Збройних силах України. Також Бучацька міська рада на запит поліції поінформувала, що військовозобов’язаний не оформляв жодних документів щодо догляду за 81-річною бабусею.

«...на час вчинення кримінального правопорушення і на час розгляду справи судом обвинувачений не був та не є особою, яка оформлена, відповідно до закону як особа яка здійснює догляд за особою яка за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного догляду, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд. Таким, чином сам по собі факт проживання із особою похилого віку, яка потребує стороннього догляду не є підставою вважати, що обвинувачений мав право на відстрочку від призову за мобілізацією відповідно до Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», – йдеться у вироку.

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дані з судового реєстру

Як відомо, в Україні триває 714-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Як повідомляв «Главком», в Україні суди вважають, що засуджені за статтею «ухилення від призову на військову службу під час мобілізації» (ст. 336 Кримінального кодексу), повинні воювати.