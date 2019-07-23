Демократи й надалі використовуватимуть розслідування Мюллера проти Трампа



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Спецпрокурор США Роберт Мюллер

Нова ініціатива спрямована на максимальне поширення доповіді спеціального прокурора США

Ресурс AXIOS повідомляє про те, що демократи в Палаті представників планують використовувати розслідування спеціального прокурора Роберта Мюллера ІІІ проти Дональда Трампа і восени 2019 року. Про це стало відомо із записки, яка була підготовлена спікером Палати представників Ненсі Пелосі і керівниками комітетів із питань судочинства і розвідки цієї палати Конгресу. Тим самим демократи планують використати тактику, яка була застосована Конгресом після Вотергейтського скандалу.

Головна ідея, яку хочуть донести демократи до громадян США, це те, що хаос в адміністрації Дональда Трампа не почався із розслідування спеціального прокурора, і не завершиться після припинення роботи Роберта Мюллера ІІІ. Як наслідок, демократи планують використовувати аргументи доповіді спеціального прокурора для просування ініціатив щодо більшої відкритості, боротьби із фінансуванням політичних партій великим бізнесом, поширення норм етики в політиці і більшого контролю із боку Конгресу.

Керівництво Демократичної партії навіть вигадало спеціальний хештег для своєї кампанії #ReTweetTheReport. Таким чином вони хочуть переконати зірок і публічних осіб поширювати дані про розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера ІІІ і як наслідок підсилювати аргументи щодо необхідності запровадження запропонованого переліку заходів, який має зменшити деструктивну діяльність адміністрації Дональда Трампа.

Раніше повідомлялося, що Генпрокурор США заблокував частину звіту Мюллера у «російській справі».

Раніше спецпрокурор США Роберт Мюллер, який вже завершив свої повноваження, дав офіційну згоду взяти особисту участь у слуханнях одразу у двох комітетах Палати представників.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що демократи в Конгресі не доб’ються його відставки через розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера.

Раніше стало відомо, що офіс спецпрокурора США на чолі з Робертом Мюллером, який проводив розслідування щодо втручання Росії в президентські вибори в США в 2016 році, не міг висувати звинувачень проти чинного глави Білого дому, згідно з настановами мін'юсту.

Після цього Трамп зробив суперечливі заяви щодо втручання РФ у вибори президента США.

Наприкінці травня демократи у Конгресі США заговорили про імпічмент Трампа після виступу Мюллера.

Проте менше 10% членів Палати представників підтримують початок процедури імпічменту.