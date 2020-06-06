Кількість жертв Covid-19 в Італії наближається до 34 тисяч
Наразі в Італії госпіталізовано 5 002 пацієнти з симптомами коронавірусної хвороби
В Італії протягом останньої доби зафіксували 72 летальні випадки спричинені пандемією коронавірусу, минулої доби таких нарахували 85.
Про це повідомляє Corriere Della Sera.
«В Італії з початку епідемії коронавірусу щонайменше 234 801 людина захворіла на хворобу викликану вірусом Sars-CoV-2 (+270 у порівнянні з вчорашнім днем). З них 33 846 пацієнтів померли (+72, вчора +85), а 163 781 одужали (+1 297)», - пише видання.
Наразі в країні госпіталізовано 5 002 пацієнти з симптомами коронавірусної хвороби.
Як повідомлялося, у світі станом 6 червня кількість хворих на Covid-19 перевищила 6,8 млн осіб. Одужали майже 3,4 млн осіб, померли – 398 737 пацієнтів.
До слова, у Мексиці три дні поспіль фіксують рекордне збільшення кількості випадків коронавірусу. Жертвами коронавірусу в Мексиці стали вже понад 12 тисяч осіб.
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Всього26514
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Хворіють13925
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Одужали11812
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Померли777
Як повідомлялося, станом на ранок 6 червня в Україні зафіксовано 550 нових випадки коронавірусу, це на три випадки менше, ніж 6 червня (553).