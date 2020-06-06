  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    У Мексиці третій день фіксують рекордне зростання нових хворих на коронавірус

    • Розсилка
    <p>За три дні у Мексиці зафіксовано 816 нових смертей</p> - У Мексиці третій день фіксують рекордне зростання нових хворих на коронавірус

    За три дні у Мексиці зафіксовано 816 нових смертей

    Жертвами коронавірусу в Мексиці стали вже понад 12 тисяч осіб

    У Мексиці вже третій день поспіль фіксують рекордне збільшення кількості випадків коронавірусу.

    Про це заявляють представники охорони здоров'я Мексики, повідомляє CNN.

    «Представники охорони здоров'я Мексики заявили, що вони підтвердили рекордні 4 442 нових випадки (зараження коронавірусом – ред.), що призвело до загальної кількості хворих у країні 105 680», - йдеться у повідомленні.

    Це найбільший щоденний приріст нових випадків коронавірусу.

    У Мексиці також зафіксовано 816 нових смертей, загальна кількість яких склала 12 555.

    За даними сайту Worldometer, одужали від хвороби – 75 448 осіб.

    Раніше заступник міністра охорони здоров’я Мексики Уго Лопес-Гателль заявив, що різке зростання кількості загиблих пояснюється результатом застосування нового підходу до визначення того, скільки саме смертей в країні були спричинені коронавірусом.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      25964
    • Хворіють
      13830
    • Одужали
      11372
    • Померли
      762

    До слова, в Україні 5 червня зафіксовано 553 нових випадків коронавірусу, це на 35 випадків менше, ніж 4 червня (588). Усього виявлено 25 964 випадки коронавірусної хвороби, з них – 1 859 у дітей, 4 963 – у медиків.

    здоров'я медицина смерть Мексика коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ