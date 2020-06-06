У Мексиці третій день фіксують рекордне зростання нових хворих на коронавірус



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За три дні у Мексиці зафіксовано 816 нових смертей

Жертвами коронавірусу в Мексиці стали вже понад 12 тисяч осіб

У Мексиці вже третій день поспіль фіксують рекордне збільшення кількості випадків коронавірусу.

Про це заявляють представники охорони здоров'я Мексики, повідомляє CNN.

«Представники охорони здоров'я Мексики заявили, що вони підтвердили рекордні 4 442 нових випадки (зараження коронавірусом – ред.), що призвело до загальної кількості хворих у країні 105 680», - йдеться у повідомленні.

Це найбільший щоденний приріст нових випадків коронавірусу.

У Мексиці також зафіксовано 816 нових смертей, загальна кількість яких склала 12 555.

За даними сайту Worldometer, одужали від хвороби – 75 448 осіб.

Раніше заступник міністра охорони здоров’я Мексики Уго Лопес-Гателль заявив, що різке зростання кількості загиблих пояснюється результатом застосування нового підходу до визначення того, скільки саме смертей в країні були спричинені коронавірусом.

Коронавірус в Україні

Всього 25964

Хворіють 13830

Одужали 11372

Померли 762

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До слова, в Україні 5 червня зафіксовано 553 нових випадків коронавірусу, це на 35 випадків менше, ніж 4 червня (588). Усього виявлено 25 964 випадки коронавірусної хвороби, з них – 1 859 у дітей, 4 963 – у медиків.