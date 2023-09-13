Повільний і наповнений алкоголем: що відомо про суперпотяг Кім Чен Ина

Особистий потяг північнокорейського диктатора оповитий таємницями

На зустріч із диктатором Володимиром Путіним у Росії північнокорейський лідер Кім Чен Ин приїхав залізницею вельми незвичайним потягом. Про це пише The New York Times. Багато чого про його останню подорож тримається у таємниці, зазначають журналісти видання, але все ж деякі деталі вдалось дізнатися.

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Коли розвідники шукають докази, що північнокорейський лідер Кім Чен Ин вирушив у закордонну поїздку, вони завжди насамперед відстежують місцезнаходження його потяга, який пофарбований у тьмяно-зелений колір.

У понеділок він був помічений поблизу точки, де сходяться кордони Північної Кореї, Росії та Китаю. Потяг рухався на північ у напрямку Владивостоку, де відбудеться економічний форум за участю Путіна. У вівторок державні ЗМІ Північної Кореї підтвердили, що Кім справді виїхав із Пхеньяну до Росії своїм фірмовим потягом.

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Незабаром після цього південнокорейські чиновники заявили, що він перетнув кордон. Зелений потяг, який не дає спокою чиновникам, – спеціальний броньований потяг, на якому Кім подорожує до Китаю та Росії, а ті, хто правив Північною Кореєю до нього, батько і дід їздили в тодішній Радянський Союз. Говорили, що члени цієї сім'ї не були впевнені у безпеці далеких подорожей на пасажирських літаках радянської доби.

Що приховує потяг Кім Чен Ина?

Більшість того, що відомо про поїзд, отримано з донесень розвідки, спогадів чиновників, яким довелося їм поїздити, та рідкісних кадрів державних агентств новин.

За даними заснованого на секретній інформації південнокорейського репортажу за 2009 рік, у розпорядженні вождя є щонайменше 90 вагонів підвищеної безпеки. Згідно з цим повідомленням, що вийшло ще за часів його батька Кім Чен Іра, у поїздку за участю вождя щоразу вирушає три склади потяга: один із охороною, другий із самим лідером та третій із додатковими охоронцями та припасами.

Всі вагони броньовані, а значить, важчі за звичайні на багато тонн. Додаткова вага дуже сповільнює рух: за різними оцінками, його максимальна швидкість не перевищує 60 кілометрів на годину.

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Згідно з тим же репортажем від 2009 року, за часів Кім Чен Іра в першому складі їде сотня співробітників служби безпеки, обшукуючи станції на предмет бомб та інших загроз та перевіряючи надійність шляхів. Крім того, задля абсолютної безпеки ешелон супроводжують військові гелікоптери та літаки. Також є інформація про те, що по всій Північній Кореї збудовано двадцять залізничних станцій для особистих потреб вождя.

Північнокорейські засоби масової інформації іноді висвітлюють життя лідерів на борту потяга – і це рідкісна можливість поглянути на спецвагони зсередини. Під час першого державного візиту до Китаю в 2018 році Кім Чен Ин зустрічав високопоставленого китайського чиновника у вагоні для аудієнцій, обставленому рожевими диванами.

У 2015 році Кім Чен Ин зафіксований за довгим білим столом у конференц-залі на колесах. У ролику від 2011 року у тому ж купе приймав гостей його батько Кім Чен Ір. У старому відео чітко видно телевізор із плоским екраном, а на свіжому – портативний комп'ютер.

На кадрах поїздок Кіма-старшого вождь сидить на плюшевих сидіннях, проводить зустрічі у вагоні-ресторані та влаштовує банкети у вагоні, обшитому панелями із темного дерева. На одній із фотографій Кім сидить за столом, заставленим наїдками, а навколо виступають артисти у смокінгах та вечірніх сукнях.

Вагон-кабінет колишнього вождя з письмовим столом і комп'ютером зберігається як музейний експонат у Кімсусанському палаці Сонця, усипальниці Кім Чен Іра в Пхеньяні.

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Омари, вино та «провідниці»

Ходили чутки, що Кім Чен Ір боявся літати і вважав за краще їздити потягом. Він був оснащений за останнім словом техніки та укомплектований великим штатом, який задовольняв усі забаганки вождя.

«Можна було замовити будь-яку страву російської, китайської, корейської, японської або французької кухні», - написав російський чиновник Костянтин Пуліковський, який супроводжував вождя в його поїздці Росією в 2011 році.

Кім зажадав, щоб у ході поїздки Сибіром йому подавали живих омарів та інші делікатеси. Ящики з бордоськими та бургундськими винами доставлялися літаком прямо з Парижа. А коли Кіму ставало нудно, він кликав трупу артисток, одягнених провідницями, і вони співали йому пісні корейською та російською.

Як трапезує і як розважається на борту поїзда його син Кім Чен Ин, залишається лише здогадуватися, але відомо, що за своїми апетитами Кім-молодший цілком може посперечатись з батьком. Стверджується, що він віддає перевагу швейцарському сиру, шампанському Cristal і коньяку Hennessy.

Очоливши країну, Кім Чен Ин чотири рази відвідав Китай і один раз В'єтнам – і все поїздом. А у 2019 він їздив до Росії та зустрічався з Путіним.

Нагадаємо, російський та північнокорейський диктатори Володимир Путін і Кім Чен Ин зустрінуться в середу на російському космодромі «Східний». Про це повідомило японське агентство «Кіодо» з посиланням на неназваного російського чиновника.

Раніше повідомлялося, що Кім Чен Ин та Путін проведуть переговори у Владивостоці, де у середу закінчується Східний економічний форум. Напередодні Путін виступав на цьому форумі.

США вважають, що Путін і Кім мають намір обговорити насамперед постачання боєприпасів з Північної Кореї для російської армії, що воює в Україні. У відповідь, як вважають американці, Кім Чен Ин хоче отримати від Росії продовольчу допомогу та деякі військові технології.

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Пізніше стало відомо, що сьогодні, 13 вересня, північнокорейський лідер Кім Чен Ин і російський диктатор Володимир Путін розпочали свою зустріч. Про це пише російське BBC із посиланням на ЗМІ.

Як пишуть російські ЗМІ, Путін і Кім оглянуть декілька об'єктів космодрому, зокрема космічний ракетний комплекс «Союз», а потім диктатори вже проведуть переговори.

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