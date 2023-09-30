Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«Шахеди» летіли за непростими маршрутами: деталі нічної атаки

Оксана Воронцова
glavcom.ua
«Шахеди» летіли за непростими маршрутами: деталі нічної атаки
Ворожі дрони намагалися обійти систему протиповітряної оборони
фото з відкритих джерел

Окупанти випустили по Україні не менше 20 безпілотників

У ніч на 30 вересня країна-агресорка РФ знову атакувала Україну дронами-камікадзе типу «Шахед». Окупанти випустили по Україні не менше 20 безпілотників. Про це повідомила очільниця пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

За її даними, ворог випускав ударні безпілотники зі східного узбережжя Азовського моря і з мису Чауда в Криму, пише 24 канал.

«Безпілотники були знову спрямовані на південь Одещини, знову були спрямовані за непростими маршрутами. В тому числі, маневруючи, намагалися обійти систему протиповітряної оборони для того, щоб увійти не тільки в південні, а й у центральні регіони України», – розповіла Гуменюк.

За її словами, результати атаки ще підбиваються. Проте вже наразі зрозуміло, що атака була досить потужною, адже росіяни застосували понад 20 безпілотників і орієнтовно 20 – було знищено.

Гуменюк пояснила, що пріоритетом ворога залишається Подунав'я – припортова інфраструктура відповідного напрямку, якій ворогу не дає спокою через зернову ініціативу. Окрім того, росіяни шукають об'єкти критичної та іншої важливої інфраструктури, ураження яких може суттєво вплинути на економіку регіонів.

«На жаль, відбулося влучання в один з об'єктів інфраструктури на Вінниччині, але пожежа вже ліквідована. І евакуація, яка проводилась для безпеки людей, не була критичною», – повідомила Гуменюк.

Як повідомлялося, у ніч проти 30 вересня окупанти завдали ударів з повітря по Вінницькій області. Є влучання в об'єкт інфраструктури.

Повітряні сили ЗСУ повідомляли про «Шахеди» на території регіону.

Теги: росія окупанти війна Вінниччина безпілотник

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупантам пообіцяля ще більше технологій та сюрпризів
Секретний український дрон за вечір знищив техніки на $7 млн (відео)
26 вересня, 15:47
Росія атакувала Вінничину: є влучання в об'єкт інфраструктури
Росія атакувала Вінничину: є влучання в об'єкт інфраструктури
Сьогодні, 02:50
На Вінничині пролунали вибухи
На Вінничині пролунали вибухи
Сьогодні, 01:16
Виділення коштів має ще погодити Сенат США
Палата представників США проголосувала за додаткові $300 млн для України
Вчора, 22:04
Українські фахівці показали зміни у конструкції дрона
Росія «модифікує» іранські дрони: українські військові розкрили деталі (фото)
Вчора, 06:45
Вибухи прогриміли на околиці Миколаєва
Миколаїв зазнав ракетного удару: мер повідомив про наслідки
Вчора, 07:59
Скількома «Калібрами» ворог готовий одночасно атакувати Україну з моря: дані ЗСУ
Скількома «Калібрами» ворог готовий одночасно атакувати Україну з моря: дані ЗСУ
Вчора, 10:35
Близько 16:40 окупанти атакували ракетою житловий квартал міста
Удар по Херсону: влада показала руйнівні наслідки (відео)
Вчора, 19:34
Окупанти запустили «шахеди» із території Криму
Окупанти запустили «шахеди» із території Криму
Вчора, 20:57

Події в Україні

«Ангели» провели спецоперацію і повернули додому двох десантників (відео)
«Ангели» провели спецоперацію і повернули додому двох десантників (відео)
Через нічні удари затримується рух поїздів (перелік рейсів)
Через нічні удари затримується рух поїздів (перелік рейсів)
«Шахеди» летіли за непростими маршрутами: деталі нічної атаки
«Шахеди» летіли за непростими маршрутами: деталі нічної атаки
Обстріл Вінницької області та атака на РФ: головне за ніч
Обстріл Вінницької області та атака на РФ: головне за ніч
ЗСУ захопили ще одну висоту біля Кліщіївки – ISW
ЗСУ захопили ще одну висоту біля Кліщіївки – ISW
Росіяни посилюють тиск біля Куп'янська – розвідка Естонії
Росіяни посилюють тиск біля Куп'янська – розвідка Естонії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
36K
Чи хочуть німці бачити біженців з України: нове опитування
35K
Український ветеран, якого звинувачують в нацизмі, змушений покинути Канаду (відео)
17K
Вибух у Кривому Розі: Вілкул відреагував
11K
Військовий психолог назвав оптимальний термін ротації для солдатів на передовій
8406
Пенсіонерка отримала п'ять років ув'язнення за три лайки в «Однокласниках»
6018
Окупанти дозволили вивчати українську мову на захоплених територіях, але є умови

Новини

Окупанти намагаються відновити втрачене положення: Генштаб назвав «гарячі» райони
Сьогодні, 07:09
Сухо й тепло: синоптикиня розповіла, якою буде погода на вихідні
Сьогодні, 05:02
30 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:06
«Енергоатом» відмовився від ремонту енергоблока. Нардеп оприлюднив скандальні подробиці
Вчора, 17:08
На Київщині чоловіки зберігали зброю окупантів на понад 30 млн грн
Вчора, 17:06
Окупанти дозволили вивчати українську мову на захоплених територіях, але є умови
Вчора, 16:57

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту