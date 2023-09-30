«Шахеди» летіли за непростими маршрутами: деталі нічної атаки

Окупанти випустили по Україні не менше 20 безпілотників

У ніч на 30 вересня країна-агресорка РФ знову атакувала Україну дронами-камікадзе типу «Шахед». Окупанти випустили по Україні не менше 20 безпілотників. Про це повідомила очільниця пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

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За її даними, ворог випускав ударні безпілотники зі східного узбережжя Азовського моря і з мису Чауда в Криму, пише 24 канал.

«Безпілотники були знову спрямовані на південь Одещини, знову були спрямовані за непростими маршрутами. В тому числі, маневруючи, намагалися обійти систему протиповітряної оборони для того, щоб увійти не тільки в південні, а й у центральні регіони України», – розповіла Гуменюк.

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За її словами, результати атаки ще підбиваються. Проте вже наразі зрозуміло, що атака була досить потужною, адже росіяни застосували понад 20 безпілотників і орієнтовно 20 – було знищено.

Гуменюк пояснила, що пріоритетом ворога залишається Подунав'я – припортова інфраструктура відповідного напрямку, якій ворогу не дає спокою через зернову ініціативу. Окрім того, росіяни шукають об'єкти критичної та іншої важливої інфраструктури, ураження яких може суттєво вплинути на економіку регіонів.

«На жаль, відбулося влучання в один з об'єктів інфраструктури на Вінниччині, але пожежа вже ліквідована. І евакуація, яка проводилась для безпеки людей, не була критичною», – повідомила Гуменюк.

Як повідомлялося, у ніч проти 30 вересня окупанти завдали ударів з повітря по Вінницькій області. Є влучання в об'єкт інфраструктури.

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