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    Рада приступила до розгляду законопроєкту про Великий герб

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    Проєкт великого Державного Гербу України - Рада приступила до розгляду законопроєкту про Великий герб
    Проєкт великого Державного Гербу України

    Нардепи хочуть у День Незалежності проголосувати за скандальний Великий герб

    Сьогодні, о 14:20 нардепи розпочали позачергову сесію, на порядку денному якої одне питання – законопроєкт про великий Державний Герб України.

    Як випливає з порядку денного, у ході сесії розглядатиметься проєкт закону про великий Державний Герб України (№5712).


    Нагадаємо, о 13:00 Верховна Рада зібралася на урочисте засідання, яке присвячене 30-й річниці прийняття Акту проголошення незалежності України.

    На ньому президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкт про визнання Дня української державності вихідним днем, указ про який він підписав під час урочистого параду з нагоди 30-річчя Незалежності країни.

    Сьогодні Зеленський оголосив про впровадження нового українського свята – Дня Української державності, який відзначатиметься в День хрещення Русі-України 28 липня.

    Зазначимо, Зеленський не запросив на урочистості жодного нардепа, хто голосував за відновлення Незалежності України. Через це нардеп першого скликання привселюдно присоромив Зеленського у Раді.

    Наприкінці липня повідомлялося, що «слуги» хочуть у День Незалежності проголосувати за скандальний Великий герб.

    Раніше Комітет рекомендував Раді ухвалити скандальний законопроєкт про Великий герб.

    Зазначимо, нардеп Володимир В'ятрович вважає «великий герб від Зеленського» відвертим несмаком і абсурдом.

    Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти підбило підсумки конкурсу на найкращий ескіз великого Державного герба України. Було обрано переможця зі 112 робіт, якого одразу розкритикували у соцмережах.

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    Теги: Верховна Рада депутат політика День Незалежності герб
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    Рада приступила до розгляду законопроєкту про Великий герб